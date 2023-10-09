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曾牽起台廠與小米的代工情緣 小米合夥人張峰將離職

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
小米集團合夥人、高級副總裁、大家電部總裁，且被視為小米供應鏈「救火隊長」的張峰將於年底離開小米。圖取自張峰官方微博
小米集團合夥人、高級副總裁、大家電部總裁，且被視為小米供應鏈「救火隊長」的張峰將於年底離開小米。圖取自張峰官方微博

綜合陸媒報導，小米集團合夥人、高級副總裁、大家電部總裁，且被視為小米供應鏈「救火隊長」的張峰將於年底離職，而張峰稍早也在微博間接證實該訊息。新浪科技報導，張峰負責的大家電部同時迎來重組，原電視部將併入手機部，同時成立新大家電部，業務包含空調、冰箱、洗衣機等。隨著此次張峰的離職，當時升任四位小米合夥人將僅剩盧偉冰一位。但小米目前未有正式公告。

小米集團相關幹部9日在微博上紛紛表達祝福，比如總裁盧偉冰說「感謝峰總，也祝福峰總」; 公關部總經理王化說，「我的印象里張峰總在英華達期間就對早期小米創業起到了非常關鍵性作用，後來創業成為小米生態鏈企業早期的一員。加入小米後管過供應鏈、採購、大家電等領域，空調冰箱洗衣機的產品和口碑提升有目共睹。明年他將迎來新的人生，衷心的祝福他」；手機部總裁曾學忠說，「祝峰總新的徵程一切順利！」間接證實張峰將離開小米集團。

報導指出，在內部郵件中，小米稱張峰是個人原因，將於12月完成工作交接後離職。而原本張峰負責的大家電部，其中電視部併入手機部，任命潘俊繼續擔任電視部總經理，向手機部總裁曾學忠彙報；至於涵蓋空調、冰箱等業務的新大家電部，由單聯瑜該部門總經理，向集團總裁盧偉冰彙報。

據了解，張峰於2016年加入小米，先後負責手機部供應鏈、參謀部、採購委和智慧硬體業務。他2016年加入小米時，正值小米手機陷入供應鏈危機，他臨危受命管理供應鏈，成為解決小米供應商元器件以及手機供應問題的主力。

值得注意的是，在加入小米之前，張峰曾擔任台資英業達旗下英華達集團多個職位，包括研發總監及英華達南京總經理。而2011年，小米剛萌芽，還不出名，因此沒有大廠願意接訂單，時任英華達南京總經理的張峰第一個答應生產小米手機。這也牽起了小米與英華達的革命情感，也讓英華達成為小米主要代工廠之一。

張峰在2012年創辦江蘇紫米電子技術有限公司，該公司也是小米產業生態鏈成員，負責研發生產小米行動電源及相關配件。後來小米多次收購紫米股份，成為了小米的全資子公司。

張峰與王翔、周受資、盧偉冰四位高管在2020年共同升任小米合伙人。隨著此次張峰離職，當時升任的四位小米合夥人將僅剩盧偉冰一位。其中周受資於2021年離職，王翔於2022年底離職。

離職 冰箱

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