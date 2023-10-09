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十一後首個交易日 A股大盤走跌 華為汽車概念股逆勢飆

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸中秋連結十一長假後第一個交易日，A股大盤震盪調整，創業板指數領跌，三大指數一度均跌超1％，隨後有所回升。(新華網)
大陸中秋連結十一長假後第一個交易日，A股大盤震盪調整，創業板指數領跌，三大指數一度均跌超1％，隨後有所回升。(新華網)

大陸中秋連結十一長假後第一個交易日，A股大盤震盪調整，創業板指數領跌，三大指數一度均跌超1％，隨後有所回升。

類股族群方面，華為產業鏈再掀漲停潮，華為汽車、液冷超充概念股領漲。賽力斯、滬光股份、歐菲光、聖龍股份等華為汽車概念股紛紛走強。

消息面上，大陸十一假期，華為新改款休旅車──問界新M7一躍成為汽車市場的一匹黑馬，大定（一般指預定且不退定金）量屢創新高。據官方數據顯示，10月6日問界新M7單日大定突破7,000輛，上市25天（9月12日至10月6日）大定超50,000輛。

觀察盤面，華為汽車、減肥藥、汽車零部件板塊漲幅居前，旅遊、酒店、傳媒、房地產板塊跌幅居前。房地產、大金融等權重板塊走弱。總體來看，個股跌多漲少，兩市超3,800股飄綠。

從大陸A股歷史來看，十一長假後整體行情「漲多跌少」。統計顯示，自2011年至2022年最近12年的十一假期後首個交易日中，滬深指數僅在2011年、2012年、2018年、2022年出現下跌，其餘8次均以上漲報收，占比達67%。

指數 板塊 十一長假

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