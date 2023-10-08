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訂出後年占比60% 深圳加速推廣新能源車

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

深圳市政府昨（7）日印發「深圳市碳達峰實施方案的通知」。其中提到2025年當年新增新能源、清潔能源動力汽車比例將達60%左右，全市新能源汽車保有量達到130萬輛左右，LNG汽車保有量達2萬輛以上，氫燃料電池車保有量達2,000輛左右。

智通財經報導，到2030年當年深圳新增新能源、清潔能源動力車比例將達70%左右，全市新能源汽車保有量達200萬輛左右。

通知提出，推動運輸工具裝備低碳轉型。鞏固公車計程車和叫車全面電動化成果，加速推動公務車、輕型物流車等實現電動化替代。以「LNG為主、電動為輔、試驗氫能」為原則，提升重型貨車、重型環衛車、非道路移動機械清潔能源使用比例。

此外，通知提出完善城市小型汽車增量調控政策，鼓勵私人購買使用新能源汽車，引導燃油車更新置換為新能源汽車。

優化提升新能源車充電設施網絡，加快在工業園區、公共停車場、公車場站、舊區布局充電樁。

目標至2025年，累計建成充電設施共60萬個，其中快速充電樁4.5萬個，實現高速公路服務區快充站全覆蓋。

深圳 公車 計程車

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