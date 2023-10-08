華為智能車預訂量衝高

華為新款手機Mate 60系列受到消費者追捧賣爆，這股氣勢還延續到智選車業務上。華為智能汽車解決方案BU董事長余承東6日發布旗下一款SUV智選車─問界新M7銷量戰報，經歷一整個「黃金周」後，首銷三周多預訂量突破5萬輛，超過今年前八個月問界品牌總銷量。

這款新車在十一長假最後一天（6日）預訂突破7,000輛，再創新高。

按照問界官方披露資訊，這些訂單客戶繳納了人民幣5,000元不可退的訂金，這意味著5萬輛訂單數轉化為實際銷量的機率很高。這代表9月12日發布至今，不到一個月的時間裡，問界新M7累計訂單已超過5萬輛。「起死回生，真不容易！」余承東如是說。

界面新聞報導，去年華為與賽力斯深度合作推出AITO問界品牌，成為月銷量最快破萬的新能源汽車品牌，年銷量達7.5萬輛。這是華為首次在汽車領域展現了許多造車新勢力難以企及的品牌影響力。

但今年以來，問界銷量未能進一步提升，反而出現接連下滑。數據顯示，今年8月，問界零售銷售僅3,222輛，較去年同期下滑67.9%，問界M7最低谷時期單月銷售僅432輛。儘管問界今年再度推出了M5智駕版，但對銷量提振作用並不明顯。今年9月12日，AITO問界新M7系列正式上市，在原有的6座版本上新增了5座版本。

問界的銷售轉捩點出現在華為新款手機Mate 60的發表。這款在消費性電子領域久違的新爆款，帶動華為線下門市客流量大幅提升。問界新M7趁熱緊跟上市，並將起售價直接下調人民幣7萬元（新台幣30.8萬元），成功實現客流量導流。一名華為門市汽車銷售表示：「假期來看車的人很多，也有不少人是奔著Mate 60來的但後來被車吸引的」。

訂單爆量後，交付或成為問界新M7面臨的更大挑戰。值得注意的是，近期網上流傳一張「關於AITO問界新M7供應能力提升到750車付/天的聯繫函」。10月5日前，問界新M7將完成第一階段每天450車付/天的供應能力建設，根據市場需求，賽力斯將於11月1日按照每天750輛車進行生產，現要求全供應鏈供應能力在10月30日前提升至同樣水準。