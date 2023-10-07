印度指控小米、vivo非法轉移資金
據路透報導，印度警方正式指控中國大陸智慧手機製造商小米、vivo涉嫌幫助一家新聞網站NewsClick非法轉移資金，該網站正在接受調查。
印度警方日前突襲NewsClick新德里的辦公室和記者住所，並逮捕相關人員之後，於10月6日將起訴書遞交給律師。
起訴書還指控小米、vivo等中國大型電信企業違反印度外匯法，在印度成立數千家空殼公司。
據報導，印度警方訴狀指控NewsClick始創人兼編輯普爾卡亞斯塔（Prabir Purkayastha）與一個鮮為人知的志願團體合謀，擾亂印度主權並煽動不滿情緒，並稱NewsClick從中國獲得大量資金，用於傳播批評印度政策和項目、維護中國政策和項目的偏頗報導。
小米印度公司發言人表示，對此毫不知情，強烈否認《初步案情報告》中對小米公司的指控，批評任何指控都是毫無依據。Vivo暫時未有回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言