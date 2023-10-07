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印度指控小米、vivo非法轉移資金

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
印度警方正式指控中國大陸智慧手機製造商小米、vivo涉嫌幫助一家新聞網站NewsClick非法轉移資金。圖為印度小米門市。（路透）
印度警方正式指控中國大陸智慧手機製造商小米、vivo涉嫌幫助一家新聞網站NewsClick非法轉移資金。圖為印度小米門市。（路透）

據路透報導，印度警方正式指控中國大陸智慧手機製造商小米、vivo涉嫌幫助一家新聞網站NewsClick非法轉移資金，該網站正在接受調查。

印度警方日前突襲NewsClick新德里的辦公室和記者住所，並逮捕相關人員之後，於10月6日將起訴書遞交給律師。

起訴書還指控小米、vivo等中國大型電信企業違反印度外匯法，在印度成立數千家空殼公司。

據報導，印度警方訴狀指控NewsClick始創人兼編輯普爾卡亞斯塔（Prabir Purkayastha）與一個鮮為人知的志願團體合謀，擾亂印度主權並煽動不滿情緒，並稱NewsClick從中國獲得大量資金，用於傳播批評印度政策和項目、維護中國政策和項目的偏頗報導。

小米印度公司發言人表示，對此毫不知情，強烈否認《初步案情報告》中對小米公司的指控，批評任何指控都是毫無依據。Vivo暫時未有回應。

印度 新德里

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