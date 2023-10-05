國際郵輪業按重啟鍵 滿載出航

領略船上濃郁的地中海風情和文化元素、品嘗世界各地美食佳餚、感受名品薈萃的購物體驗……9月30日，中國大型郵輪運營商愛達郵輪旗下「地中海」號正式開啟天津出發至日本佐世保、福岡等地的國際航線。

新華社報導，愛達郵輪有限公司業務發展總監國佳介紹，這個航次載客2500餘人，幾乎滿員離港。「地中海號10月還將啟航四次，以滿足北方遊客的需求。」國佳說。

徐先生一家四口從山西太原來到天津，特別選擇上船過節。「我們一家都是第一次坐郵輪，在船上歡度假期是一次特別的體驗。」

「地中海」號起航當天，天津邊檢出境大廳人潮湧動，在邊檢民警的引導下，旅客有序排隊辦理邊檢通關手續。

一位旅行團領隊介紹，復航吸引不少新老顧客，大多是以家庭為單位出行，老人、孩子較多。「時隔三年，終於可以坐郵輪出去旅遊了。」旅客杜女士興奮不已。

今年3月，上海、深圳兩地獲批郵輪復航試點，沉寂了三年的中國大陸國際郵輪業按下重啟鍵。9月19日，交通運輸部辦公廳發文，全面恢復進出中國境內郵輪港口的國際郵輪運輸。

中國北方郵輪市場好消息不斷：9月27日，天津郵輪母港正式復航，東方郵輪「夢想」號郵輪以天津為母港，開啟天津至南韓濟州島的首航之旅；9月29日，青島郵輪母港正式復航，「藍夢之星」號郵輪從青島拔錨起航，載著近千名遊客踏上青島-韓國濟州-上海的旅程。

「大陸國際郵輪全面復航的步伐正在一步步加快。」上海工程技術大學管理學院副院長葉欣梁說。

天津星雲假期國際旅行社負責人褚加一說，郵輪運營計畫發布後，合規且有資格的旅行社會與郵輪公司合作，包下一部分艙位銷售，業內稱這個叫「切艙」，「這航次艙切少了，不夠用」。

褚加一說，「地中海」號此次航次「切艙」銷售的船票9月初就售罄，一半左右遊客來自河北、山西等地。

作為中國北方最大的郵輪母港，天津國際郵輪母港截至此次復航前已累計接待國際郵輪880餘艘次，接待出入境旅客426萬餘人次。

天津國際郵輪母港有限公司副總經理董子忱介紹，9月27日至10月6日，天津國際郵輪母港將接待5艘次國際郵輪，遊客接待量預計約1.5萬人次。

天津邊檢總站相關負責人表示，隨著郵輪旅遊全面復甦，今年12月底前，天津口岸將有30航次國際郵輪出入境，預計出入境船員旅客達10萬人次。

愛達郵輪今年計畫在天津開行近20個航次，為5晚6天或6晚7天的東北亞航線。

國際郵輪協會（CLIA）預計，2023年全球郵輪旅遊市場規模有望達到3150萬人次。

中國交通運輸協會郵輪遊艇分會常務副會長兼秘書長鄭煒航認為，中國文旅消費潛力依然巨大。經過2到3年恢復，中國郵輪市場將迎來「第二個黃金發展十年」，呈現全產業鏈共同發展的景象。