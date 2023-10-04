聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃金周大陸車市銷售火熱 試車需提前預約
十一黃金周大陸車市銷售情況火爆，Tesla、蔚來、理想等新能源汽車品牌的門市人氣十足，銷售訂單增，試車需要提前預約。
據澎湃新聞，昨天在上海一些汽車門市，幾乎每款熱門車款的展車上都坐滿了正在體驗的買家，還有人排隊等候試車。其中，新能源汽車吸引了更多買家的注意。一名Tesla銷售人員表示，十一假期期間銷售可觀，銷售人員每天就可以接到4到5個訂單，試車還需要提前預約。
另外，華為因Mate 60系列手機熱賣，門市人氣較旺，連帶由華為與賽力斯共同開發的「AITO問界」的訂單也有所增加。
報導指出，多家車企都就9月、10月的售車旺季推出了針對性的降價促銷政策，例如零跑車推出10月優惠活動，對T03車型給出最高1萬元（人民幣，下同）的官方補貼；比亞迪旗下騰勢推出了2000元定金抵扣2.2萬元車型；Tesla則推出增強版自動輔助駕駛功能90天免費試用等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言