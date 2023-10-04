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黃金周大陸車市銷售火熱 試車需提前預約

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸電動汽車龍頭比亞迪黃金周期間銷售數字亮眼。（新華社資料照）
大陸電動汽車龍頭比亞迪黃金周期間銷售數字亮眼。（新華社資料照）

十一黃金周大陸車市銷售情況火爆，Tesla、蔚來、理想等新能源汽車品牌的門市人氣十足，銷售訂單增，試車需要提前預約。

據澎湃新聞，昨天在上海一些汽車門市，幾乎每款熱門車款的展車上都坐滿了正在體驗的買家，還有人排隊等候試車。其中，新能源汽車吸引了更多買家的注意。一名Tesla銷售人員表示，十一假期期間銷售可觀，銷售人員每天就可以接到4到5個訂單，試車還需要提前預約。

另外，華為因Mate 60系列手機熱賣，門市人氣較旺，連帶由華為與賽力斯共同開發的「AITO問界」的訂單也有所增加。

報導指出，多家車企都就9月、10月的售車旺季推出了針對性的降價促銷政策，例如零跑車推出10月優惠活動，對T03車型給出最高1萬元（人民幣，下同）的官方補貼；比亞迪旗下騰勢推出了2000元定金抵扣2.2萬元車型；Tesla則推出增強版自動輔助駕駛功能90天免費試用等。

大陸乘聯會指出，各地車展的舉辦及新產品放量，疊加中秋國慶假期市民自駕出行需求旺盛，有望進一步拉動汽車消費。

車展 國慶 中秋

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