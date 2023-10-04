聽新聞
test
0:00 / 0:00

利空出盡？中國恒大復牌強彈 業界：官方準備接手

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
中國恒大、恒大物業於3日上午復牌。（路透）
中國恒大、恒大物業於3日上午復牌。（路透）

中國恒大及恒大物業昨在港股復牌交易，盤中一度分別大漲百分之四十及十一，在港股大跌百分之二點六的情況下，中國恒大、恒大物業股價走高令外界感到意外。業界解讀中國恒大應是利空出盡，大陸官方可能已做好接手處理恒大事業的準備工作，才會在上周把恒大董事會主席許家印帶走。

證券時報報導，中國恒大昨收在港幣○點四一元，上漲百分之二九，恒大物業收在港幣○點五七元，下跌百分之三。至於恒大汽車，目前仍在停牌狀態。

上周，許家印因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施，包括中國恒大、恒大物業及恒大汽車三檔股票自九月廿八日停牌。直至十月二日晚間，恒大董事會公告，公司目前不存在需要公布的其他內幕消息，因此中國恒大及恒大物業兩家公司向港交所申請三日復牌。

易居研究院研究總監嚴躍進分析，恒大系復牌後出現一波拉升而非下跌，這是因為許家印事件已達到一定程度的利空出盡，市場已有所預見，且恒大系在停牌前後已出現一輪調整下跌，未來恒大系股價的走勢，很大程度由其未來經營是否穩定來決定。

同屬恒大系的恒大汽車未在三日復牌。恒大汽車昨公告，應公司要求，公司股分由九月廿八日起停止買賣，有待公司刊發一分有關內幕消息的公告。外界猜測，可能又有其它金主想併購或入股恒大汽車。

此前九月廿四日晚，中國恒大披露境外債務重組更新訊息，鑑於恒大地產正被立案調查，中國恒大目前無法滿足新票據的發行資格。顯示中國恒大的境外債重組出現問題，當時就導致中國恒大股價出現一波大跌。外界尚不清楚大陸官方如何處理恒大集團，目前官方先確保恒大建案能夠完工交屋，以避免出現大量爛尾樓。

港股大盤昨整體表現低迷，恒生科技指數、恒生指數均一度跌逾百分之三。地產股多數下跌，世茂集團、融創中國跌逾百分之九，融信中國、富力地產跌逾百分之六。

港股 港交所 恒大

延伸閱讀

創維創辦人指許家印犯大忌 拉敵對勢力債留中國

恒大系兩股復牌 中國恒大盤中一度飆漲逾40%

中國恒大今復牌大漲逾9% 恒大物業升近7%

許家印風波後 中國恒大、恒大物業在港交所申請復牌

相關新聞

「金九」落空 陸房市創近5年新低

為拯救疲弱房市，中國大陸自七月底以來，多地房地產調控政策大幅放寬，市場普遍期待房市再現「金九銀十」的傳統銷售旺季，然據市...

利空出盡？中國恒大復牌強彈 業界：官方準備接手

中國恒大及恒大物業昨在港股復牌交易，盤中一度分別大漲百分之四十及十一，在港股大跌百分之二點六的情況下，中國恒大、恒大物業...

中歐班列 連接東西新絲路

在新亞歐大陸橋的東方起點—連雲港，一個個滿載貨物的集裝箱從這裡搭乘中歐班列走進相隔萬里的千家萬戶。

世界設計之都大會 用AI降低創意門檻

2023世界設計之都大會10月2日在上海落幕。大會期間，「人工智能會不會搶人類工作」等話題受到海內外專業人士關注。

人民幣走貶 對沖基金喊賣

雖然大陸正在放十一長假，在岸人民幣休市，但離岸人民幣仍持續交易。人民幣對美元離岸價昨（3）日維持窄幅向下走勢，已連續跌了...

陸對巴西貿易完成本幣交易

中國大陸積極推動人民幣國際化，在與各國的貿易、投資，以及國際大宗商品交易上使用人民幣結算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。