利空出盡？中國恒大復牌強彈 業界：官方準備接手

中國恒大及恒大物業昨在港股復牌交易，盤中一度分別大漲百分之四十及十一，在港股大跌百分之二點六的情況下，中國恒大、恒大物業股價走高令外界感到意外。業界解讀中國恒大應是利空出盡，大陸官方可能已做好接手處理恒大事業的準備工作，才會在上周把恒大董事會主席許家印帶走。

證券時報報導，中國恒大昨收在港幣○點四一元，上漲百分之二九，恒大物業收在港幣○點五七元，下跌百分之三。至於恒大汽車，目前仍在停牌狀態。

上周，許家印因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施，包括中國恒大、恒大物業及恒大汽車三檔股票自九月廿八日停牌。直至十月二日晚間，恒大董事會公告，公司目前不存在需要公布的其他內幕消息，因此中國恒大及恒大物業兩家公司向港交所申請三日復牌。

易居研究院研究總監嚴躍進分析，恒大系復牌後出現一波拉升而非下跌，這是因為許家印事件已達到一定程度的利空出盡，市場已有所預見，且恒大系在停牌前後已出現一輪調整下跌，未來恒大系股價的走勢，很大程度由其未來經營是否穩定來決定。

同屬恒大系的恒大汽車未在三日復牌。恒大汽車昨公告，應公司要求，公司股分由九月廿八日起停止買賣，有待公司刊發一分有關內幕消息的公告。外界猜測，可能又有其它金主想併購或入股恒大汽車。

此前九月廿四日晚，中國恒大披露境外債務重組更新訊息，鑑於恒大地產正被立案調查，中國恒大目前無法滿足新票據的發行資格。顯示中國恒大的境外債重組出現問題，當時就導致中國恒大股價出現一波大跌。外界尚不清楚大陸官方如何處理恒大集團，目前官方先確保恒大建案能夠完工交屋，以避免出現大量爛尾樓。

港股大盤昨整體表現低迷，恒生科技指數、恒生指數均一度跌逾百分之三。地產股多數下跌，世茂集團、融創中國跌逾百分之九，融信中國、富力地產跌逾百分之六。