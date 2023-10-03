房市拖累 世銀下修陸明年經濟成長

世界銀行昨發布報告，下修對中國大陸明年經濟成長的預測，將其四月時預測的百分之四點八，下修至目前預測的百分之四點四。報導並稱，北京當局正設法應對醞釀中的房市危機，這場危機不僅可能危害大陸經濟前景，也將拖累區域其他國家。不過，世銀預估，今年大陸經濟成長可維持在百分之五點一。

綜合日經亞洲、彭博社報導，百分之四點四的經濟成長率，意味大陸的經濟成長不會像疫情前那麼強勁。據大陸官方統計，二○一○年代末期，大陸經濟成長率約為百分之六至七，但受到新冠疫情衝擊，二○二○年放緩至百分之二點二，二○二一年則反彈至百分之八點四，但由於北京嚴格清零政策傷害商業活動，去年成長率再次放緩至百分之三。

報告指出，大陸經歷的一切對整個地區都會產生重要影響。大陸經濟成長率每下降百分之一，區域成長就會跟著下降○點三個百分點。

就下調東亞和太平洋地區的經濟成長預估，世銀報告指出，部分源自大陸經濟前景不如預期，包括房地產陷入困境、債務增加，以及疫情後重新開放的提振力道減弱等。

報告稱，由於大陸飽和的基礎建設導致回報遞減，住房供應過剩則拖累房價下跌，如今面臨陷入困境的房地產開發商帶來的壓力。報告並點名曾是大陸最大開發商的恒大集團正在沉重債務下掙扎，政府出手打擊房市後，銷售下滑也讓其現金儲備雪上加霜。

至於東亞和太平洋區域的其他發展中經濟體，根據世銀報告，包括柬埔寨、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南等，目前預測明年經濟成長率為百分之四點五，同樣低於四月預測的百分之四點八。上述區域發展中經濟體今年的成長率則將維持在百分之五的水準，但這個趨勢將在下半年放緩。