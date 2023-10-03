結束四連跌 大陸百城新房價環比轉漲

「金九銀十」開局，受穩樓市政策「組合拳」等因素提振，中國百城新房價格環比由跌轉漲。中指研究院1日發佈的數據顯示，2023年9月，中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16184元（人民幣，下同），環比由跌轉漲，漲幅為0.05%。自今年5月份開始，百城新房價格環比「四連跌」的態勢結束。

中新社報導，多數城市房價環比上漲或持平。9月份，100個城市中，44個城市新房價格環比上漲，30個城市環比下跌，26個城市持平。當月，西安、杭州、合肥等二線城市新房價格環比漲幅相對較高。

9月，中國百城二手房價仍在下跌通道。當月，中國100個城市二手住宅平均價格為每平方米為15556元，環比下跌0.44%，跌幅較8月擴大0.06個百分點。

中指研究院分析稱，9月房企加快推盤，受部分城市優質改善項目入市帶動，百城新建住宅價格有所企穩。二手住宅方面，「認房不認貸」政策落地帶動重點城市二手房掛牌量明顯增長，供給增加背景下，9月百城二手住宅價格仍波動調整。 9月，多項房地產相關的重磅支持政策繼續發佈。例如：央行年內第二次降準；9月25日起，銀行下調存量首套住房商業性個人住房貸款利率。

各地樓市政策落地節奏也顯著加快。據中指研究院統計，9月，北京、上海、成都、杭州、天津、蘇州等40餘城落實首套房「認房不認貸」，提振市場信心。武漢、合肥、無錫、鄭州、濟南、青島、南京等核心城市取消限購，廣州、成都、西安、廈門、天津、蘇州等優化住房限購政策。還有多地對住房公積金政策進行優化。

克而瑞研究中心認為，總體來看，「金九」房企推盤穩步恢復，叠加核心城市陸續出台「認房不認貸」、降低首付、限購鬆綁等新政，整體樓市成交小幅回升。