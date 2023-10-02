消費拉動經濟 陸市場銷售持續增長
大陸國家統計局日前發布數據顯示，8月分，大陸社會消費品零售總額同比增長4.6%，增速比7月分加快2.1個百分點，消費拉動作用繼續顯現。
新華社報導，大陸國家統計局發言人付凌暉表示，今年以來，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，消費潛力總體得到釋放，市場銷售總體保持較快增長。前8個月，社會消費品零售總額同比增長7%，服務零售額增長19.4%。
服務消費保持較快增長。今年暑期以來，居民出行旅遊增多，餐飲、住宿、交通等服務消費持續擴大。8月分，大陸餐飲收入同比增長12.4%。來自美團的數據顯示，8月分，餐飲商戶的外賣月訂單量再次達到歷史新高。隨著越來越多的中小型商戶恢復正常生產經營，小城市外賣訂單供需正快速恢復。
伴隨居民對高品質生活追求不斷增強和環保意識提高，升級類和綠色商品消費需求持續釋放。8月分，限額以上單位化妝品類、金銀珠寶類、通訊器材類商品零售額分別增長9.7%、7.2%和8.5%。根據汽車流通協會統計，8月分新能源乘用車零售71.6萬輛，同比增長34.5%。
網上零售帶動作用繼續顯現。前8個月，大陸實物商品網上零售額同比增長9.5%，佔社會消費品零售總額的比重達到26.4%。
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