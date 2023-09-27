三亞郵輪旅遊 疫後復甦

自香港啟程的「名勝世界壹號」郵輪25日抵達三亞鳳凰島國際郵輪港，標誌著香港往返三亞郵輪航線恢復，此前因新冠疫情停擺的三亞郵輪旅遊市場漸趨復甦。

中新社報導，名勝世界郵輪是成立於新加坡的亞洲豪華郵輪品牌，「名勝世界壹號」郵輪於今年3月進駐香港母港，9月24日搭載境外知名涉旅企業代表及符合59國來瓊免簽政策的國際遊客共1800餘人從香港出發，開啟3天2晚的郵輪之旅。 據悉，香港往返三亞郵輪航線計畫在2023年9月至2024年4月間通航32航次，隔周的周三、周日從香港出發，分別為3晚和2晚的航線行程。

郵輪旅遊是三亞重點建設發展的旅遊業態之一，「海南自由貿易港建設總體方案」中提出「支持建設郵輪旅遊試驗區，加快三亞向國際郵輪母港發展」。三亞中央商務區是海南自貿港十三個重點園區之一，目前三亞市已建成及規劃建設的郵輪泊位共有三個，均位於三亞中央商務區。

三亞中央商務區相關負責人表示，「三亞中央商務區郵輪遊艇遊船產業發展專項資金獎勵辦法」將於年內出台，到2030年，三亞將初步建成集郵輪旅遊、航線運營、免稅購物、交通集散、高端商業、文化休閒等諸多功能為一體的現代化國際郵輪母港，成為重要的國際郵輪旅遊消費中心。