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阿里聯手騰訊搶「雙11」大餅 微信廣告可直跳淘寶天貓

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
阿里聯手騰訊搶「雙11」大餅，微信廣告可直跳淘寶天貓。（路透）
阿里聯手騰訊搶「雙11」大餅，微信廣告可直跳淘寶天貓。（路透）

大陸「雙11」購物節大戰開打在即，阿里巴巴集團旗下商業數位行銷平台「阿里媽媽」與騰訊廣告進一步合作，共同宣布將開放微信視頻號、朋友圈、小程序等廣告流量可透過阿里媽媽廣告平台UD（Unidesk）投放，可直跳至淘寶、天貓商家店鋪、商品詳情及淘寶直播間，並投入人民幣1億元補貼商家。

觀察者網報導，自2021年騰訊視頻、騰訊新聞等App廣告可直跳淘寶以來，阿里媽媽與騰訊廣告逐漸深化合作。雙方也將在人群互補、系統共建等展開深度融合，滿足商家在店鋪、直播、內容三大經營中心不同經營目標。

就阿里與騰訊的合作，有業內人士分析，接下來將進一步為商家和平台開啟新局面。其中，淘寶補上重要的流量版圖，騰訊廣告也將迎來更多重量級合作夥伴。而正在備戰天貓雙11的店家，也能從該合作，獲取龐大的生意及用戶紅利。

報導提到，今年淘天集團明確「用戶為先、生態繁榮、科技驅動」三大策略，早在「618」活動期間，淘寶上線「淘寶好價節」，透過流量等方式扶持政策，「讓中小商家重回C位」。

據悉，過去一年淘寶、天貓新增商家數超過500萬。同時，高盛最新中國網際網路月度報告顯示，淘寶App的每日活躍用戶數（DAU）已實現連續七個月年增長，代表淘寶作為一個少數的用戶和商家持續成長的平台有著巨大吸引力。

此前，從騰訊8月公布的2023年第2季財報來看，顯示當季視頻號廣告收入超過人民幣30億元，占騰訊廣告收入的12％。對騰訊廣告而言，與阿里的深化合作，無疑有利於擴大更多收入，實現雙贏。

淘寶 廣告 流量

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