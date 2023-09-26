台商在陸「M型化發展」 稅務專家提醒台商做準備以避險

大陸經濟發展內外情勢變化，台商在陸經營也面臨許多風險，資誠會計師事務所徐丞毅會計師26日在「台商在陸經營的風險與對策」研討會上指出，就他近年觀察，台商在陸是「M型化發展」，中小企業兩邊靠攏，一端是求IPO，一端則求縮減規模，運作過程中常面臨企業跟稅局間的糾紛。會上諸多專家也提醒，台商無論大型還是中小型，要做好準備，以降低經貿糾紛，或是在面臨糾紛中仍能應對。

經濟部投資促進司、中華經濟研究院及德益法律事務所於26日舉辦「台商在陸經營的風險與對策」研討會，會上邀集中華民國全國工業總會、陸委會台商張老師、資誠會計師事務所、台灣智庫等專家學者及業界律師，就「台商在中國大陸如何防止經貿糾紛與法律救濟」及「中國大陸經濟情勢與台商經營機會及風險」兩大主題進行討論。

徐丞毅提出觀察表示，目前台商在陸呈M型化發展：「大者恆大」，有些台商習慣在大陸當地供應鏈、市場，直接在陸生根，有自己集團，跟台灣連結不緊密；「小者縮小」，有些台商求縮減規模。

徐丞毅提醒，目前大陸實施「金稅四期」，增加非稅務相關業務監控，稅費做更智慧化監管，加入企業端採購資訊、成本、對象等。這都是台商在陸經營特別需要特別注意的部分。

至於台商在陸都遇到什麼問題？德益法律事務所的黃仕翰律師表示，近期在業務上最常被問到的是如何出售公司、出賣股權、出賣廠房，而賣出的廠房要如何合法合規等。他說這兩三年，大陸地方政府在廠房使用、補貼承諾上跳票情形嚴重，台商進退為難。另外近期流行土地使用分區，大陸當地分區計畫變動，短時間內要求台商遷廠等問題。

黃仕翰說，總的來看，台商在陸土地糾紛占一半以上，多是與當地政府之間的紛爭；另外在私權上，股權、稅務、供應鏈等糾紛案件上，因不免有公部門介入，常變成與當地政府糾紛。

德益法律事務所顏名澤律師表示，今年7月1日起實施的《反間諜法》有擴大對間諜行為定義之嫌，涉及半導體、醫藥等領域都有可能涉及該法，恐增加台商在陸經營的風險。

經濟部投資促進司黃青雲副司長指出，因應台商在大陸面臨的困境日益艱鉅，投資促進司特別新設「台商聯合服務中心」，可作為台商與中國大陸政府間的投資糾紛案件處理窗口，透過兩岸行政協處機制可以協助台商解決相關的糾紛案件，並提供法律諮詢。