中阿宣示積極合作綠能

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

【大陸中心／綜合報導】第七屆中阿能源合作大會近日在海南省海口市拉開帷幕。中阿各方在大會上表示，將在已有合作基礎上，繼續探索能源合作新路徑，開創能源轉型新局面，以應對能源領域新挑戰。

新華社報導，阿拉伯石油輸出國組織秘書長賈馬爾·艾薩·阿爾洛哈尼表示，從2008年開始，阿拉伯石油輸出國組織致力於積極推動中阿能源合作大會一系列活動的高效開展，努力成為石油與天然氣行業的合作推動者，旨在努力促進阿拉伯世界廣大石油與天然氣主要生產與出口成員國，和中國大陸展開一系列合作。

大陸國家能源局局長章建華表示，中阿在能源領域的合作取得長足發展，合作規模持續擴大，水平提升。

未來大陸對石油和天然氣的需求將增加，廣大阿拉伯國家擁有豐富的油氣餘量可供出口。同時，廣大阿拉伯國家日益關注各類可再生能源、綠能，大陸擁有此類豐富技術及阿拉伯國家計畫興建的各類民生領域項目，將為中阿之間密切合作提供各種機遇。

隨著中阿雙方在綠能源領域開展的探索工作，全新的合作契機也逐漸顯現。賈馬爾說，阿拉伯國家高度重視拓展各類再生能源項目，其蘊含豐富的太陽能和風能，這在諸多國家的未來可持續戰略中得到了充分體現。

中阿將在保障能源安全等方面展開新合作，以應對能源供應等挑戰。埃及電力和可再生能源部副部長奧薩馬·阿里·阿斯蘭表示，當前廣大阿拉伯國家重視在發電、輸電和配電領域發展各類國有產業，通過與多家中資企業建立合作伙伴關係實現相關技術的本地化。

再生能源

延伸閱讀

陸經濟觸底？ 陸財經專家：為時尚早 穩經濟關鍵在信心

保護海洋多樣性 聯合國大會近70國簽署公海條約

陸十一長假將到 長三角鐵路備戰：估發送量3700萬人次

續唱衰大陸經濟？渣打調降陸明後年經濟增長預測

相關新聞

高通營收銳減 兩岸都傳大裁員

美國晶片大廠高通今年營收和獲利銳減，高通上海公司近日傳出將「大規模裁員」，引起科技和財經界關注。高通公司昨向上海第一財經...

中歐經貿對話 電動車補助受關注

中國大陸商務部昨宣布，第十次中歐經貿高層對話廿五日將在北京舉行，由大陸國務院副總理何立峰與歐盟執委會執行副主席杜姆布羅夫...

陸一線城房市限購鬆綁

大陸鬆綁房市限購令擴散到一線城市，廣州宣布調整住房限購區域，將黃埔、白雲等四區納入非限購區域，並將越秀等九區二手房轉讓增...

人行前行長獻策 救經濟…易綱開三藥方

中國人民銀行前行長、現任大陸全國政協常委、經濟委員會副主任易綱，近期在大陸官方報刊《人民政協報》發文指出，大陸疫後經濟復...

陸造船3大指標 續居世界第一

中國大陸工業和信息化部運行監測協調局局長陶青20日在國務院政策例行記者會上介紹，今年前8月，大陸全國造船完工量、承接新船...

中阿宣示積極合作綠能

【大陸中心／綜合報導】第七屆中阿能源合作大會近日在海南省海口市拉開帷幕。中阿各方在大會上表示，將在已有合作基礎上，繼續探...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦