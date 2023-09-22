中阿宣示積極合作綠能

【大陸中心／綜合報導】第七屆中阿能源合作大會近日在海南省海口市拉開帷幕。中阿各方在大會上表示，將在已有合作基礎上，繼續探索能源合作新路徑，開創能源轉型新局面，以應對能源領域新挑戰。

新華社報導，阿拉伯石油輸出國組織秘書長賈馬爾·艾薩·阿爾洛哈尼表示，從2008年開始，阿拉伯石油輸出國組織致力於積極推動中阿能源合作大會一系列活動的高效開展，努力成為石油與天然氣行業的合作推動者，旨在努力促進阿拉伯世界廣大石油與天然氣主要生產與出口成員國，和中國大陸展開一系列合作。

大陸國家能源局局長章建華表示，中阿在能源領域的合作取得長足發展，合作規模持續擴大，水平提升。

未來大陸對石油和天然氣的需求將增加，廣大阿拉伯國家擁有豐富的油氣餘量可供出口。同時，廣大阿拉伯國家日益關注各類可再生能源、綠能，大陸擁有此類豐富技術及阿拉伯國家計畫興建的各類民生領域項目，將為中阿之間密切合作提供各種機遇。

隨著中阿雙方在綠能源領域開展的探索工作，全新的合作契機也逐漸顯現。賈馬爾說，阿拉伯國家高度重視拓展各類再生能源項目，其蘊含豐富的太陽能和風能，這在諸多國家的未來可持續戰略中得到了充分體現。

中阿將在保障能源安全等方面展開新合作，以應對能源供應等挑戰。埃及電力和可再生能源部副部長奧薩馬·阿里·阿斯蘭表示，當前廣大阿拉伯國家重視在發電、輸電和配電領域發展各類國有產業，通過與多家中資企業建立合作伙伴關係實現相關技術的本地化。