外商樂當鏈接者 期待更開放

今年是中國（上海）自由貿易試驗區（上海自貿區）揭牌十周年。10位外籍人士作為上海自貿區的親歷者、見證者、創造者，共撰「邀請函」，邀請全球了解浦東，感受自貿魅力。

中新社報導，「浦東Moment——在浦東共未來」浦東城市形象片及「外籍人士看自貿」系列專題片記者會19日舉行，多位參加專題片拍攝的外籍人士分享了他們的自貿故事。

「在我看來，自貿區是一個巨大的平台，它正在影響各種各樣的商貿往來。」來自美國芝加哥的David Brode，是自貿區外高橋「全球匯」西班牙館的館長。在上海生活了12年的他，給自己選擇了一個頗具中國特色的中文名——大福。 「我在自貿區工作8年了，在我看來，自貿區絕不僅僅是一個做生意的地方，它是鏈接海外企業和中國的橋梁，也是海外企業理解中國市場的途徑。」大福告訴中新社。

「作為一個外國人，我在這裡的生活的確更加便利，做生意更加有效率，一切都朝著更好的方向在發展。」大福說：「我非常期待中國的下一個10年，開放的大門只會愈開愈大。」

位於浦東的上海新國際博覽中心，是許多海外展商了解浦東、了解上海自貿區的第一站。「我世界各地的朋友們都喜歡叫我鏈接者邁克爾」，上海新國際博覽中心總經理邁克爾（Michael Kruppe）稱，這個外號的由來，是由於全球各地的朋友通過他鏈接上了中國。

「自貿區提供了很多優惠政策，我非常確信在未來10年到20年，會有愈來愈多的公司尋求來浦東投資。」邁克爾說。

「我來中國已經10年了。剛來的時候，我的工作內容更偏向於商務合作。」上海博萊科信誼藥業有限責任公司總經理康華特（Valtero Canepa）表示。

但很快，他和公司的全球CEO就意識到，中國可以成為公司全球業務的第三大支柱。「於是，我們很快就做出了決定，要扎根上海、扎根浦東。」康華特說，現在，其公司的目標不僅是「在中國，為中國」，更是「在中國，為世界」。