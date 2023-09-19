陸廠商實測顯示 iPhone 四款手機電磁波輻射超標

在美國蘋果公司發表新機之際，iPhone電磁波輻射超標也在法國、荷蘭、南韓等國引起注意。有大陸廠商發布測試影片指出，蘋果有四款手機皆超出輻射值。

據陸媒《科創板日報》報導，近日，大陸電磁屏蔽產品廠商北京水華青陽科技有限公司官方抖音帳號「防輻射科技」，連續發布3則蘋果手機電磁波輻射測試影片，引發大陸網友廣泛關注。

從這些影片中可見，檢測人員聲稱已從事電磁輻射行業19年，她利用TES-593儀器對包括iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone XS／Max、iPhone 12／Pro、iPhone 13／14 Pro等多款蘋果手機進行測試。

測試結果顯示，除iPhone 6 Plus、iPhone SE和iPhone 14 Pro外，其餘機型的輻射值都超出了目前40uw / 平方公分的標準。

影片指出，iPhone12 pro手機還出現撥打電話時輻射值不大，掛上電話後輻射值反倒立刻飆升的情況。不過，就影片中實驗環境來看，該實驗並未在檢測電磁輻射的標準實驗室中，按照YD/T 1644.2-2011等產業標準進行。

報導引述蘋果技術支持熱線的技術顧問表示，相關報告屬於第三方提供的信息，蘋果公司無法保證其準確性和真實性。而針對iPhone12的輻射問題，該接線技術顧問稱，後續如有跟進情況，會在官網服務（召回）計劃上進行發布。他進一步補充，iPhone 12在大陸是符合GB 21288-2007的國家標準，消費者可放心正常使用。

報導也提到，先前包括小米在內的多款手機也被法國相關機構檢測出輻射超標，其中，小米Redmi Note 5被檢測出頭部SAR超標，小米最後是通過軟體整改來解決相關問題。

據韓聯社近期報導，韓國科學技術信息通訊部17日表示，已要求蘋果公司就iPhone 12機型的輻射問題提交情況報告。此前，iPhone 12機型被曝在法國市場因電磁波輻射值超出歐盟標準而被停止銷售，荷蘭、比利時方面也為此要求蘋果解釋有關情況。