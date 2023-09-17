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富時全球指數新納623檔A股 料為A股帶入超300億資金

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
富時全球指數體系納入A樣本股15日盤後實施，市場估算將為A帶來近人民幣73億資金。（中新社）
富時全球指數體系納入A樣本股15日盤後實施，市場估算將為A帶來近人民幣73億資金。（中新社）

富時全球指數體系納A樣本股第3季在15日收盤後定期調整實施，本次調整共新增623檔A股。本季富時全球指數中A股樣本明顯增加，為富時在互聯互通標的範圍擴大後首次納入相關A股樣本。上證報報導，市場人士估算，本次新增納入股票合計為A股市場帶來超人民幣73億元（約新台幣311億元）的被動跟蹤資金淨流入。

這次調整中，滬市證券409檔，包括73檔科創板證券，深市證券214檔。調整後，納入富時全球指數的A股樣本達到1903檔（滬市926檔，其中科創板130檔、深市977檔）。

富時中國A50互聯互通指數第三季調整同時實施，本次調整新納入國電南瑞、中信建投，剔除陝西煤業、通威股份。

此前，明晟指數公司（MSCI）已發布第三季全球指數定期調樣結果，已於8月31日收盤後平穩實施。調整後，納入MSCI全球指數的A股樣本達到556檔。

目前跟蹤富時和MSCI相關指數基金規模龐大。市場人士分析，本次調整總共將為A股帶來近人民幣百億資金，其中富時新增納入股票為A股市場帶來超人民幣73億元的被動跟蹤資金淨流入，MSCI則帶來近人民幣20億元的被動跟蹤資金淨流入。

據富時指數公告，本次調整新增的A股樣本將分兩階段納入，目前納入因子為12.5%，2024年第一季調整時進一步提高至25%，到時候被動跟蹤資金還將進一步增配A股。

2023年3月13日滬深港股通擴容政策生效後，1000多檔A股股票新進入互聯互通標的，滬深港通佔A股市值超過90%。

指數 人民幣 MSCI A股 港股 深港通

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