人行降準1碼後再出手 啟動14天期逆回購降20個基點

中國人民銀行（大陸央行）昨宣布自15日起降準1碼（0.25個百分點）後，今日上午再度出手，宣布開展規模1,390億元（人民幣，下同）逆回購操作，和5,910億元中期借貸便利（MLF）操作，以維護銀行體系流動性合理充裕，保持季末流動性平穩，滿足金融機構需求。

其中包含時隔8個月重啟的14天期逆回購，規模達340億元，並下調中標利率20個基點至1.95%，以及規模1,050億元的7天期逆回購，利率維持在1.8%。

上海第一財經報導，14天期逆回購操作的中標利率上一次下降時間為2022年9月，此後一直維持在2.15%利率水平。招聯金融首席研究員董希淼指出，今年政策利率兩輪下降時，14天期逆回購中標利率未發生變化，此次下降應視為對前兩輪其他政策利率下降的補降。

人行同時還進行了5,910億元1年期中期借貸便利（MLF）操作，利率持平為2.5%。針對其加量幅度上升，規模超過了本月4,000億的MLF到期量，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，背後的直接原因在於，近期受信貸投放力度顯著加大、專項債發行正在經歷年內最高峰等因素影響，9月以來市場利率大幅上行，這意味著銀行體系流動性正在收緊，MLF操作需求相應上升。

王青進一步指出，MLF加量加上15日起降準落地，將釋放支持銀行繼續加大信貸投放、鞏固經濟回升向上的政策信號。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，從MLF工具定位看，本次增量續作，適度加大中長期限資金投放，繼續引導金融機構加大對小微企業等實體經濟薄弱環節、製造業等重點新興領域的支持。