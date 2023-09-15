快訊

賴佩霞因這本書成「心靈導師」 她控訴：翻錯了！幾乎是我重新翻譯

鄰居嫌吵上門砍死爸媽！2男童嚇壞衝管委會求救「13樓阿伯殺的」

陽明交大增額不影響開業薪水？年輕醫憂：難道要當網紅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行降準1碼後再出手 啟動14天期逆回購降20個基點

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國人行在15日降準1碼當天再度出手，宣布開展規模人民幣1,390億元的逆回購操作，和5,910億元中期借貸便利（MLF）操作。（中新社）
中國人行在15日降準1碼當天再度出手，宣布開展規模人民幣1,390億元的逆回購操作，和5,910億元中期借貸便利（MLF）操作。（中新社）

中國人民銀行（大陸央行）昨宣布自15日起降準1碼（0.25個百分點）後，今日上午再度出手，宣布開展規模1,390億元（人民幣，下同）逆回購操作，和5,910億元中期借貸便利（MLF）操作，以維護銀行體系流動性合理充裕，保持季末流動性平穩，滿足金融機構需求。

其中包含時隔8個月重啟的14天期逆回購，規模達340億元，並下調中標利率20個基點至1.95%，以及規模1,050億元的7天期逆回購，利率維持在1.8%。

上海第一財經報導，14天期逆回購操作的中標利率上一次下降時間為2022年9月，此後一直維持在2.15%利率水平。招聯金融首席研究員董希淼指出，今年政策利率兩輪下降時，14天期逆回購中標利率未發生變化，此次下降應視為對前兩輪其他政策利率下降的補降。

人行同時還進行了5,910億元1年期中期借貸便利（MLF）操作，利率持平為2.5%。針對其加量幅度上升，規模超過了本月4,000億的MLF到期量，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，背後的直接原因在於，近期受信貸投放力度顯著加大、專項債發行正在經歷年內最高峰等因素影響，9月以來市場利率大幅上行，這意味著銀行體系流動性正在收緊，MLF操作需求相應上升。

王青進一步指出，MLF加量加上15日起降準落地，將釋放支持銀行繼續加大信貸投放、鞏固經濟回升向上的政策信號。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，從MLF工具定位看，本次增量續作，適度加大中長期限資金投放，繼續引導金融機構加大對小微企業等實體經濟薄弱環節、製造業等重點新興領域的支持。

實體經濟 信貸 中國人民銀行

延伸閱讀

中國央行再度降準 官媒：穩定匯率增強市場信心

中國人民銀行：9月15日調降金融機構存款準備金率

人行宣布降準0.25個百分點 明日起實施

時隔不到3個月 中國再度調降存款利率

相關新聞

經濟回穩跡象顯現？ 大陸8月工業增加值高於預期

大陸國家統計局15日公布8月總體經濟數據，其中工業增加值年增4.5%，創下今年4月以來的最快增速，社會消費品零售總額比上...

人行降準1碼後再出手 啟動14天期逆回購降20個基點

中國人民銀行（大陸央行）昨宣布自15日起降準1碼（0.25個百分點）後，今日上午再度出手，宣布開展規模1,390億元（人...

大陸8月房價持續走弱 一線城市二手房降幅收窄

大陸官方15日發布最新房價數據，8月住宅售價持續下滑。其中，各線城市新建住宅售價較前月略降，二手房價相比前月亦持續下滑，...

陸前8月水利建設投資7千億人民幣

中國大陸水利部13日公布數據顯示，今年1至8月，大陸完成水利建設投資7361億元（人民幣，下同），創歷史同期最高紀錄。

湖北、央企 新簽97項合作

根據湖北省國資委消息，近日於黃石舉行的2023湖北省與大陸中央企業項目對接洽談會上，47家大陸央企與湖北達成合作項目97...

中證金融推民企債券融資

中國證券金融股份有限公司（中證金融）13日表示，下一步將按照中國大陸證監會統一安排，加強與各地證監局、交易所、地方擔保公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦