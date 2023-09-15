中證金融推民企債券融資

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國證券金融股份有限公司（中證金融）13日表示，下一步將按照中國大陸證監會統一安排，加強與各地證監局、交易所、地方擔保公司及市場機構的對接，進一步加大信用保護力度，更好發揮支持工具作用，應保盡保，推動更多「央地合作增信」項目落地，推動民營企業債券融資支持工具擴容增量，合力營造促進民營經濟發展壯大的良好市場環境。

中新社報導，13日中證金融組織召開民營企業債券融資信用保護業務座談會。中證金融介紹民企債券融資增信支持措施和前期信用保護業務開展情況。2018年至今，中證金融在大陸央行貸款支持下通過創設信用保護工具大力支持民營企業發債融資，共為34家民營企業的42隻債券提供信用保護，涉及工程機械、新能源汽車、平台經濟等多行業民營企業，助力債券融資超過330億元（人民幣，下同）。

去年11月以來，為釋放央地各級通力協作支持民營房企融資的政策信號，中證金融積極引入地方擔保公司作為合作創設方，主動放寬支持工具的規模和比例，為6家房企合計提供24.42億元信用保護，助力債券融資55.3億元。

參會民營企業均表示，中證金融為民營企業發債融資提供增信服務，是一種重要的信用背書。 　

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