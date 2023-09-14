金門副縣長李文良率團訪廈 爭取陸客來金精進小三通

金門縣副縣長李文良昨天率觀光處長李銘培等人拜會廈門市台港澳事務辦公室、港口管理局、文化和旅遊局與五通碼頭口岸部門等相關單位，溝通反映金門民眾往返金廈時，所遇到的通關問題，並尋求解決之道，對於可望恢復陸客團體旅遊，也期盼金廈旅遊部門能夠攜手合作，共同推廣金廈旅遊線路，讓金門旅遊市場蓬勃發展。

為提升小三通旅客服務品質，因應未來陸客小三通團體旅遊的恢復，李文良昨率李銘培、港務處長許嘉興、車船處長吳志偉等人拜會廈門市旅遊相關單位，並就相關議題進行意見交換，受到廈門市台辦主任劉金柱、港口局長夏長文與文旅局長黃碧珊的熱情接待。

李文良表示，金門位在兩岸交流的最前沿，兩岸小三通雖然已經恢復營運超過8個月，縣府團隊持續關注運作狀況，並與廈門有關部門持續溝通，此行他特別率縣府觀光處、港務處與車船處等單位人員進行事務性對接，充分反映民眾往返金廈時，所遇到的通關問題，並尋求解決之道。

金門縣政府觀光處說明，此行向廈門港口有關部門，反映民眾因入出境廈門填寫健康申明，易造成通關動線壅塞，同時，爭取恢復提供行李托運，優化旅客通關流程，並針對尖峰時刻航班滿載問題，建議常態性增班與強化服務量能。因應兩岸團體旅遊可望恢復，金廈旅遊部門也達成初步共識，未來將朝著恢復疫情前共同舉辦金廈旅遊系列活動的模式，推動陸客經廈門來金門旅遊，並共同到大陸各省市辦理旅遊推介會，行銷推廣金廈旅遊資源。

據了解，完成金廈業務部門的對接與交流，金門縣政府訪問團今日上午也實地造訪廈門五通碼頭，除感謝碼頭人員的辛勞，也和碼頭相關部門進行溝通，期盼打造友善的通關環境，讓往返金廈的民眾更為便捷。