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服貿會 「德陽造」亮眼

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導

日前，全球服務貿易領域規模最大的中國國際服務貿易交易會（簡稱「服貿會」）在北京舉行。素有「古蜀之源. 重裝之都」美譽的四川省德陽市攜F級50兆瓦重型燃機模型和三星堆文創產品，參加了本屆服貿會的線下展覽展示。

本屆服貿會以「開放引領發展，合作共贏未來」為主題，採取「線下+線上」，「綜合+專題」辦會模式，聚焦開放、合作、創新、智慧等熱點舉辦系列活動。線下參展的世界500強和行業龍頭企業超過500家，展覽展示總規模達15.5萬平方公尺。其中，東方汽輪機研發的F級50兆瓦重型燃機模型，作為四川成功入選本屆服貿會十年成就展專區的兩件展品之一，充分展示德陽機械裝備製造技術服務水平。

此外，三星堆博物館在四川綜合館進行展覽展示。現場，由三星堆博物館出品的10餘款極具代表性的文創產品登台亮相，兼具潮流性與實用感，讓人愛不釋手。比如，以銅戴冠縱目面具為基礎二次創作的星仔太空擺件，電鍍工藝讓其更顯酷炫，吸引了許多遊客前來打卡合影。

服貿 博物館 文創

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