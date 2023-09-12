上海市委書記喊話：打造國際化營商環境

以「開放的創新生態：創新與全球鏈接」為主題的2023年浦江創新論壇10日在上海開幕。上海市委書記陳吉寧出席開幕式。他指出，經過多年努力，上海國際科技創新中心建設「從建框架邁向強功能」、從量的積累邁向質的飛躍，進入了創新活力持續迸發、創新成果不斷湧現的新階段。

中新社報導，浦江創新論壇由中國科技部和上海市政府共同主辦，致力於匯聚全球智慧、賦能科技創新，已經成為促進全球科技創新合作的重要平台。本屆論壇期間，來自30多個國家和地區、12個國際科技組織的中外嘉賓將匯聚一堂，展開深入研討交流，為全球科技創新探索新方向、開拓新路徑、貢獻新智慧。

陳吉寧說，站在新起點上，要勇立潮頭、奮楫揚帆，把激活創新動力作為深化改革開放的核心指向，從科技創新的全過程、全鏈條出發強化創新策源功能，在推動科技現代化上取得更大突破。上海將搭建更高質量的合作平台，打造市場化、法治化、國際化的營商環境，與世界各國科學家、創業家一道，共同書寫科技新篇。

全國人大常委會副委員長、民盟中央主席丁仲禮作主旨演講時指出，當前全球科技革命和產業變革深入發展，世界政治經濟版圖深刻調整，能源安全、氣候變化、人類健康等領域面臨諸多挑戰，科技創新是應對這些挑戰的重要手段。面對日益複雜的國際環境，要逐步提升大學在專業設置、招生等方面的自主權，滿足市場對人才和勞動力的需求，讓大學、研發機構、企業等各類創新主體更好發揮創新活力。

中國科技部部長王志剛表示，擴大科技開放合作，建設開放創新生態，是推動全球可持續發展的必然選擇，也是實現高水平科技自立自強和中國式現代化的應有之義。科技部將深化政府和民間科技合作，促進人才、技術、成果、平台等合作貫通；擴大科技資源開放共享，構築更多國際科技交流合作平台；構建國際化科研環境，支持各類創新主體廣泛開展國際科技交流合作；深度參與國際科技治理，推動形成科技創新開放合作的基礎性框架。