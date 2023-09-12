銀行大額購匯 人行要先審批

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

人民幣匯率貶值壓力下，中國人民銀行祭出新招，路透引述三位消息人士透露，人行收緊5,000萬美元或以上額度的購匯（購入外匯），並將該部分購匯審批權限集中到人行，以期緩解人民幣匯率下跌壓力。

報導引述一名消息人士稱，要求5,000萬美元或更多的購匯要審批，預計還是走流程然後各種延長，最近人民幣貶得確實太狠了。

另一消息人士亦稱，人行周末為此召集了各家銀行開會，會議短暫休息時，部分銀行因為購匯規模偏大的問題受到了提醒。

最近幾周中國大陸透過持續設定強於預期的人民幣官方中間價，來加大力度減緩人民幣的下跌步伐。人行本月初還宣布，自9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，由現行的6%下調至4%。

第一財經指出，近期美元指數大幅走強，中美利差持續倒掛（美國利率高於中國），加上暑期跨境遊、海外留學等外匯需求增大，導致人民幣匯率面臨一定的貶值壓力。8月下旬以來，人民幣對美元匯率一直在7.3附近波動。

人民幣匯率

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