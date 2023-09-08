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中國推出元宇宙發展計畫 2025要達世界先進水準

中央社／ 台北8日電

全球多國將元宇宙列為國家戰略大力發展之際，中國今天公布「元宇宙產業創新發展3年行動計畫」，目標到2025年，元宇宙技術、產業、應用、治理等取得突破，綜合實力達到世界先進水準。

中國工業和信息化部、教育部、文化和旅遊部、國務院國資委、國家廣播電視總局辦公廳聯合印發「元宇宙產業創新發展三年行動計畫（2023-2025年）」的通知，近日下發地方有關部門要求認真貫徹落實，並於8日公布。

「計畫」稱，元宇宙是數位與物理世界融通作用的沉浸式互聯空間，是新一代資訊技術集成創新和應用的未來產業，是數位經濟與實體經濟融合的高級形態，有望透過虛實互促引領下一代互聯網發展，加速製造業高端化、智慧化、綠色化升級，支撐建設現代化產業體系。

中國官方稱，當前，全球元宇宙產業加速演進，為搶抓機遇引導元宇宙產業健康安全高品質發展，有力支撐製造強國、網路強國和文化強國建設，因此制定行動計畫。

「計畫」發展目標是，到2025年，元宇宙技術、產業、應用、治理等取得突破，成為數位經濟重要增長極，產業規模壯大、布局合理、技術體系完善，產業技術基礎支撐能力進一步夯實，「綜合實力達到世界先進水準」。

「計畫」要求到2025年培育3至5家有全球影響力的生態型企業和一批專精特新中小企業，打造3至5個產業發展集聚區。工業元宇宙發展初見成效，打造一批典型應用，形成一批標竿產線、工廠、園區。元宇宙典型軟硬體產品實現規模應用，在生活消費和公共服務等領域形成一批新業務、新模式、新業態。

「計畫」稱，長期看，元宇宙關鍵核心技術實現重大突破，形成全球領先的元宇宙產業生態體系。打造成熟的工業元宇宙，開拓虛實互促的製造業增長新模式。建成泛在、通用、無感的元宇宙空間，推動實現人類生產生活方式的整體躍升。形成安全高效的元宇宙治理體系，營造健康可持續的產業發展環境。

「計畫」的重點任務是：（一）構建先進元宇宙技術和產業體系；（二）培育三維交互的工業元宇宙；（三）打造沉浸交互數位生活應用 ；（四）構建系統完備產業支撐；（五）構建安全可信產業治理體系。

「計畫」還提到，要開發元宇宙「名品」，培育元宇宙「名企」，創建元宇宙「名區」，打造元宇宙「名人」，培育一批知名數位人，打造數位人標竿產品和品牌。發掘具有創新精神的元宇宙優秀企業家，培育一批有帶動效應的領軍技術專家及優秀創作者。

元宇宙（metaverse）是透過擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）技術，讓使用者沉浸在虛擬世界中或將數位資訊疊加在真實世界的影像上。

實體經濟 使用者

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