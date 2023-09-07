陸期貨市場總資金 創新高
中國大陸證監會副主席方星海在中國期貨業協會第六次會員大會上透露，8月初，大陸期貨市場總資金突破1.8兆元（人民幣，下同），創歷史新高。
中新社報導，大陸證監會5日披露了相關訊息。方星海表示，過去五年，大陸期貨市場建設取得長足發展，市場結構、市場功能、行業生態發生積極變化，市場基礎制度不斷完善，市場活力和韌性持續增強，初步走出了一條既立足國情又借鑒全球有益經驗的發展道路。 方星海表示，一是市場功能有效發揮。品種體系不斷豐富，市場規模穩步增長，交易者結構持續優化。 其中，就市場規模而言，2022年，大陸期貨市場總成交量67.7億手，成交額534.9兆元，與2018年相比分別增長了123%和154%。今年上半年，全市場交易量和持倉量保持顯著增長態勢。8月初，大陸期貨市場總資金突破1.8兆元，創歷史新高。
方星海表示，二是市場功能有效發揮。服務實體經濟的作用進一步凸顯，服務保供穩價大局，「保險+期貨」有效服務中小農戶。 在服務實體經濟方面，方星海說，根據最新期貨品種功能評估，目前期貨市場期現相關性在90%以上的品種共40個，銅、玉米、棉花、黃大豆一號等品種期現價格相關性在95%以上。2021年至今，期貨風險管理公司通過期現業務累計服務實體企業8.3萬家次，其中，累計服務中小微企業5.7萬家次、服務上市公司7524家次。 方星海表示，三是行業發展生態持續改善，服務能力和專業能力逐步提升，期貨公司雙向開放穩步推進。
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