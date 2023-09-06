陸瘋搶Mate 60 Pro 訂了要等1個月

大陸華為最新機型Mate 60 Pro上市後受到大陸民眾瘋搶，在開賣後的第三天，實際前往華為上海門店探訪，店員表示目前門市只有展示機，有意購買的消費者必須先繳人民幣一千元（約台幣四千四百元）訂金，而且「要等一個月才能拿到貨」。

華為Mate 60系列全面開售的第三天，位在上海美羅城的華為門店已沒有排隊人潮。「已付訂金預定的人數已經有兩百多人了，大約要一個月後才能拿到貨。」該名店員表示，屆時會透過簡訊通知提貨，並且必須在現場拆箱驗機，預防出現倒賣（轉手賣出）行為。

當地民眾饒先生指出，會去買華為手機，有一部分是死忠花粉（華為粉絲）的情懷，「哪怕晶片是自己做的，但也是高通三年前的技術水準，賣這個價格（約台幣兩萬八千元），對消費者也是不厚道，如果是情懷，那無話可說」。

華為Mate 60 Pro三日晚間全面開售，華為多地門市出現搶購熱潮，不但客流量翻倍，排隊取機的民眾絡繹不絕，而在華為商城、淘寶、京東等線上平台的各種顏色Mate 60 Pro也在短短一分鐘內賣光。