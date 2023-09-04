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兩岸微流行／陸加速綠色金融 5重點目標
近年大陸力推綠色發展、綠色轉型，大陸國家金融監督管理總局副局長周亮三日在北京出席服貿會期間，進一步表示將從五大方面助推綠色金融發展，包括將綠色轉型進展納入日常的監管評價，加強對實施情況和相關風險的監測分析，確保銀行保險機構安全穩健運行。
以綠色信貸為例，截至今年六月底，大陸廿一家主要銀行綠色信貸的餘額達人民幣廿五兆元，年增長百分之卅三，規模世界第一，按大陸國家金融監督管理總局測算，廿一家主要銀行的綠色信貸支持項目建成後，每年可支配節約標準煤超過四億噸，減排二氧化碳當量超過十億噸。
另，在綠色金融服務體系方面，目前大陸銀行保險機構將信貸業務向排汙權、碳排放權的抵質押融資業務延伸，並發展綠色保險、綠色信託、綠色金融租賃等，截至六月底，大陸綠色保險半年保費收入達人民幣一一五九億元，保險資金投向綠色發展相關產業餘額人民幣一點六七兆元，年增百分之卅六；綠色信託資產餘額人民幣二九一六億元；金融租賃公司綠色融資餘額人民幣八千五百億元。
展望未來發展，周亮指出，近年來大陸綠色信貸規模快速增長，綠色金融服務體系不斷豐富，加快綠色金融發展，未來將從五個方面重點努力：健全規則標準、創新產品服務、強化風險管理、完善日常監管、推進國際合作。
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