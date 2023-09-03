人行穆長春：要實現數位人民幣成所有零售場景支付工具

人行數位貨幣研究所所長穆長春3日在2023年中國國際服務貿易交易會金融服務專題的主論壇「2023中國國際金融年度論壇」上表示，要實現用數位人民幣作為所有零售場景下的支付工具。意味對數位人民幣的規劃部署再往前推進一步。

穆長春指出，數位人民幣是利用最新網路和行動支付技術，通過再造組織形式和業務模式，實現對貨幣發行和支付體系的一次大升級，它既具有現鈔物權特徵和匿名功能，又具備電子支付工具的便攜易用和可追溯性，升級成為適應數位經濟發展的通用型支付工具。

穆長春表示，在完成貨幣的升級後，全社會的支付工具也就相應地要升級為新的貨幣。要達到上述目標，首先要做到用數位人民幣作為所有零售場景下的支付工具。微信、支付寶、作為運營機構的商業銀行掌銀APP、其他第三方支付機構的APP等錢包提供商，也包括數位人民幣運營機構要有合規意識，取得相應金融牌照並服從監管。

穆長春指出，短期內可以先從技術標準上統一二維碼標準，實現條碼互認；「長期來看，我們將穩步實現支付工具的升級。」

另外，穆長春提及，要升級批發支付場景所使用的支付工具。目前，支持批發支付銀行間支付清算系統、商業銀行行內系統等運轉正常，能夠滿足大陸經濟發展的需要。為避免現有系統和資源的浪費，不需要用央行數字貨幣系統替代，但可以通過實現數位人民幣與原有電子支付工具和商業銀行存款全面互通，無縫銜接。

而對於原來沒有覆蓋的金融市場基礎設施，穆長春認為，可以利用數位人民幣來進行結算，並用智慧合約來實現券款對付（DVP）和付款交割（PVP），提高批發支付效率。

這幾年以來，大陸許多地方政府以數位人民幣促進消費，提升數位人民幣的使用率。7月以來，已有廣東深圳、江蘇宿遷、浙江杭州和紹興等地開展通過數位人民幣紅包發放消費券的活動。據了解，數位人民幣試點以來，大部分使用數位人民幣發放的消費券核銷率超90%，部分地方核銷率甚至高達99%。