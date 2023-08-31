首批8個大模型上線！阿里、騰訊、華為等也將陸續上線

在首批8家獲批備案的大模型公司中，包括商湯的「商量SenseChat」、百度的「文心一言」及智譜AI「智譜清言」等。不過，據陸媒指出，除了上述首批上限的8家大模型外，還有360智腦、訊飛星火、阿里通義千問也將對外開放。據悉，大陸接下來會有會有十餘家大模型陸續通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案。

陸媒《科創板日報》引述阿里雲有內部人士透露，據大陸國家七部委聯合公佈的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》指導要求， 該公司旗下「通義千問」已完成備案工作，且正等待上線時間。

此外，報導稱，首批通過備案的企業名單，預計將在1週內陸續由各地方相關管理部門通過，包括華為、騰訊旗下大模型等也將陸續上線。

報導提到，30日，首批通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案的8家大模型，分別為上海的商湯的「商量SenseChat」、MiniMax「ABAB大模型」、上海人工智能實驗室「書生通用大模型」。還有北京的百度「文心一言」、抖音「雲雀大模型」、百川智能「百川大模型」、清華系AI公司智譜華章旗下「智譜清言」，以及中科院旗下「紫東太初」。

據悉，報導表示，在獲批名單中，百川智能的成立時間最短僅僅4個月而已，是由前搜狗公司執行長王小川於4月創立，而該公司便陸續發布3款通用大語言模型。在8月8日時，其發布的Baichuan-53B參數量級則達到530億。消息指出，用戶已可在「百川大模型」感受知識問答、文本創作等領域的體驗。

而書生通用大模型為上海人工智能實驗室發布，包括「書生－多模態」、「書生－浦語」、「書生－天際」三大基礎模型。其中，「書生－浦語」為千億級規模參數大語言模型。

另，MiniMax是於2021年成立的大模型新創公司，截至目前已發布包括文本到視覺／語音／文本3個基礎模型架構，推出自研通用大模型「ABAB」，以及虛擬聊天軟件Glow、生成式對話AI產品Inspo等。