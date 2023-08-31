陸商務部：中國與尼加拉瓜正式簽署自貿協定

大陸與尼加拉瓜在經歷多輪談判過後，8月31日，大陸商務部部長王文濤與尼加拉瓜總統投資、貿易和國際合作顧問勞雷亞諾分別在北京和馬那瓜代表中尼兩國政府，正式簽署《中華人民共和國政府和尼加拉瓜共和國政府自由貿易協定》。

據大陸商務部官網新聞稿指出，王文濤與勞雷亞諾透過視訊方式簽署中尼兩國自由貿易協定。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，尼國發展、工業和貿易部部長貝穆德斯及其財政和公共信貸部部長阿科斯塔等人皆出席此場雙邊視訊活動。

新聞稿提到，商簽中尼自貿協定是落實雙邊領導人共識的重要措施。中尼兩國於2022年7月啟動自貿協定談判，之後，雙方工作團隊密集開展磋商，高速度高標準推進談判，在一年時間內完成談判。

新聞稿表示，透過自貿協定，中尼兩國在貨物貿易、服務貿易和投資市場准入等領域將實現高水準相互開放。協定各領域案文規則充分體現了現代化、高水準和包容性。

新聞稿還稱，自貿協定的簽署是中尼雙邊經貿關係史上重要里程碑，有利於持續釋放兩國復交紅利，進一步激發雙邊貿易投資合作潛力，推動中尼經貿合作提質升級，造福兩國和兩國人民。協定簽署後，雙方將分別履行各自國內程序，推動協定早日生效實施。

此前，中尼雙邊此前有關自貿協定的談判於7月3日至5日進行。當時大陸方面由王受文率團赴尼加拉瓜，與貝穆德斯為首的代表團，圍繞貨物貿易、跨境服務貿易、金融服務、商務人員臨時入境等議題進行磋商。隨後，雙方於7月25日透過視訊會議方式共同宣布實質性完成「中尼自貿協定談判」。另，兩國於今年5月1日已先行實施「中尼自貿協定早期收穫」。然而，據大陸海關總署統計，2022年中尼貿易額為7.6億美元，較中尼復交前的2021年，減少了7.1%。

據悉，2021年12月尼加拉瓜與台灣斷交後，便與大陸復交。