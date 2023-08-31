陸上半年預算收入人民幣11兆9203億元，同比增長13.3%

中國大陸財政部昨發布了《2023年上半年中國財政政策執行情況報告》，這份報告指出，2023年上半年國民經濟持續恢復、總體回升向好，產業升級厚積薄發，糧食能源安全得到有效保障，為實現全年經濟社會發展目標打下良好基礎。 上半年，全國一般公共預算收入人民幣11兆9203億元，同比增長13.3%，31個省份收入同比均實現正增長。全國一般公共預算支出13兆3893億元，同比增長3.9%，支出結構不斷優化，基本民生、鄉村振興、區域重大戰略、教育、科技攻關等重點領域支出得到有力保障。

報告說，上半年大陸全國新增減稅降費及退稅緩費9279億元，有力支持經營主體特別是小微企業和個體工商戶紓困發展。引導帶動各級政府性融資擔保機構加大對小微企業和「三農」主體等融資增信支持，截至6月底，國家融資擔保基金新增再擔保合作業務規模7965億元、同比增長33.6% 。

報告指出，由於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，上半年新能源汽車銷量大幅增長44.1%。另出台支持生產、生活性服務業，國家電影事業發展等稅費優惠政策，也助力上半年服務業消費較快恢復。

該報告並說，加快地方政府專項債券發行使用，上半年各地共發行用於項目建設的新增專項債券人民幣2.17兆元，累計支持項目近2萬個，帶動擴大有效投資。

而為建設現代化產業體系，持續加大基礎研究支持力度，陸財政部將符合條件行業企業研發費用稅前加計扣除比例由75%提高至100%，並作為制度性安排長期實施，引導製造業等企業加大研發投入。

報告指出，陸財政部也強化民生兜底保障，延續降低失業保險、工傷保險費率政策，優化調整失業保險穩崗返還等政策，基本公共衛生服務經費人均財政補助標準提高至89元，城鄉居民基本醫療保險人均財政補助標準達到每人每年640元。及時下達困難群眾救助補助資金1547億元。

該報告說，受經濟恢復性增長和去年同期大規模留抵退稅拉低基數等因素影響，全國財政收入增幅較高。 上半年，全國一般公共預算收入11兆9203億元，同比增長13.3%。其中，中央一般公共預算收入5兆3884億元，增長13.1%；地方一般公共預算本級收入6兆5319億元，同比增長13.5%。

報告指稱，上半年，全國稅收收入9兆9661億元，同比增長16.5%。其中，國內增值稅增長96%，主要是去年同期退稅較多、基數較低。國內消費稅則下降13.4%，進口貨物增值稅、消費稅下降9.5%，主要是2021年末部分收入在去年一季度入庫，抬高基數。今年一季度的國內消費稅和進口貨物增值稅、消費稅分別下降22.2%、 14.4%，但二季度國內消費稅轉為正增長，進口貨物增值稅、消費稅降幅也明顯收窄。企業所得稅下降5.4%，主要受企業利潤下降等因素影響。個人所得稅下降0.6%。

而房地產相關稅收中，契稅增長5.1%，房產稅增長3.9%；城鎮土地使用稅下降4.9%，土地增值稅下降18.2%，耕地佔用稅下降20.4%。

至於上半年全國非稅收入則為1兆9542億元，同比下降0.6%。其中，國有資源（資產）有償使用收入增長10.7%；全國行政事業性收費收入下降12.5%，罰沒收入下降16.2%。