載客15萬人次 長沙自動駕駛增設7站點

8月25日，湖南長沙Robotaxi自動駕駛出行服務在湘江新區大王山旅遊度假區增設七個站點，商業運營範圍實現擴容。長沙作為中國最早實現L4級自動駕駛出租車場景落地的城市，截至目前自動駕駛里程已超150萬公里，安全服務乘客達15萬人次，未來將打造中國規模最大的全無人、全天候示範應用和商業化運營城市。

中新社報導，2019年6月，長沙市頒發45張智能網聯汽車開放道路測試牌照，成為中國首個落地量產L4級自動駕駛出租車試運營的城市，標誌著中國自動駕駛進入開放道路上的商業化載人應用階段。

2020年4月19日，長沙Robotaxi服務向民眾全面開放，運營範圍約130平方公里。

此次擴展運營的範圍，是長沙繼2022年7月開啟自動駕駛出租車商業化運營後推動智能網聯汽車產業發展的重要舉措。長沙已在湘江新區開放了317公里測試道路，此次增設站點既接駁公共交通設施又串聯網紅打卡點，實現在客流量密集區域增加智能網聯運營車輛和接駁點。

目前，長沙在湘江新區加速推進「湘江新區智能網聯汽車創新應用示範區行動方案（2022-2025）」，將逐步開放全域1200平方公里、1712公里道路里程，並出台鼓勵政策，支持全無人自動駕駛出租車大規模商用，鼓勵在園區、景區、商區、高鐵站、地鐵站等特定區域開展點對點的商業運營服務。