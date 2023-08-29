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短視頻紀錄大灣區 從廣州出發

聯合報／ 林昉柔／廣州報導
「台青在灣區」活動於廣州啟程。圖／台商優市網提供
「台青在灣區」活動於廣州啟程。圖／台商優市網提供

「台青在灣區」短視頻徵集活動及交流活動由30位台灣青年、自媒體以及短視頻創作者開啟共計七天六夜的粵港澳大灣區之旅。活動將走訪廣州、東莞、深圳、香港、澳門等地，參訪大灣區企業，了解其科創環境，並面對面與在大灣區創業、生活的青年交流，並體驗非遺文化等。

「聽說我們要體驗時速高達160公里的地鐵路線，這裡的美食也讓我流連忘返。」就讀於世新大學的陳人瑜第一次來到廣東，熟悉的氣候以及充滿人文關懷的城市科技，這些都讓她感到十分驚喜，不時拿出手機拍下與同伴的快樂瞬間。

來自世新大學的尹湘涵表示，對於此次七天的行程最期待的是夜遊珠江，航行船隻非常漂亮，她表示，在交流活動前也有提前下載好行動支付軟體，「行程有安排帶我們去搭地鐵，很期待可以用行動支付體驗一下這邊搭地鐵的感覺。」

來自金門大學的范語宣曾在實習工作結識不少大陸朋友，這也吸引她再度來到大陸感受這片土地的魅力，「這次有機會走訪大灣區知名企業和代表性地標，希望能親眼看看大灣區的面貌。」

本次活動由台商優市網、GDToday舉辦，活動也向兩岸視頻內容創作者廣泛徵集稿件，展現在粵港澳大灣區遊玩、學習、生活的精彩瞬間和難忘時刻，向世界呈現多姿多彩的大灣區。

世新大學 青年 廣東

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