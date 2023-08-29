吸投資 發改委：加速石化建設項目

中國工業和信息化部日前舉行原材料行業穩增長新聞發佈會，國家發展和改革委員會產業發展司副司長曹傳貞會上表示，要加快推動重大石化項目建設，促進產業融合和集群發展。

中新社報導，石化化工行業2022年增加值占中國工業的14.7%，占國內生產總值約4.9%。據統計，2023年1-7月，石化化工行業增加值同比增長6.3%，高於工業平均2.5個百分點，佔全國工業的比重約15%；上半年化學品製造領域投資增長13.9%，高於全國工業投資增幅5個百分點。

「但也要看到，行業中長期矛盾和階段性問題叠加，部分運行指標轉弱、增勢放緩，供需兩側穩定恢復仍面臨不少挑戰」。工信部原材料工業司副司長邢濤說。

近日，工信部同國家發改委、財政部等共7部門編製了「石化化工行業穩增長工作方案」，從促投資、優供給、穩外貿、保生產、強企業等5方面提出11條具體舉措。

曹傳貞表示，要切實發揮好投資引領作用和龍頭項目牽引帶頭作用，對符合國家佈局規畫的項目，進一步加大用地用能等要素資源保障，加快推動重大石化項目建設。

「石化化工行業穩增長工作方案」提出，強化國家「十四五」規畫綱要相關重大工程任務調度，推動5個以上在建重大石化項目2024年底前建成投產；加快重大石化項目論證，推進開工一批「降油增化」項目等。

曹傳貞還表示，加快實施石化化工行業節能降碳改造，充分發揮能效標準、綠色電價、節能監察、財政金融等政策激勵約束作用；鼓勵和引導企業積極推進關鍵核心技術裝備開發應用，加快推動化工新材料從無到有、從有到好、從好到優。