陸新招救房市 一線城認房不認貸

8月25日，中國房地產市場迎來多項重磅利好政策。中國住房和城鄉建設部等三部門聯合印發的「關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知」公佈，推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。專家表示，這代表中國熱點城市將進入「認房不認貸」時代。

中新社報導，什麼是「認房不用認貸」？認房或認貸是銀行在發放住房按揭貸款時認定是否是首套房的參考標準。「認房」是指銀行參考擬購房家庭在當地實際擁有的住房套數；「認貸」是指銀行根據擬購房家庭在全國範圍內是否有過住房貸款紀錄，來確定是否為首套房。

其中最為嚴格的認定標準就是「認房又認貸」。它意味著如果有過購房貸款紀錄，再購房時即使名下無房或貸款已還清，也會被認定為二套房。二套房的首付比例、房貸利率以及相關稅費均明顯高於首套房。

據貝殼研究院測算，在北京，一套650萬元（人民幣，下同）的改善性住房（非普通住宅），在「認房不認貸」的情形下，首付比例40%，而在「認房又認貸」的情形下，首付比例翻倍為80%，首付額度多出260萬元。

諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙表示，目前一線城市及廈門、成都、合肥等約20個熱點城市實行「認房又認貸」的政策。

為何調整「認房又認貸」？業內專家認為，「認房又認貸」政策抑制購房需求，特別是換房群體的改善性住房需求。貝殼研究院指出，例如：北京在2011年和2017年兩次啟動「認房又認貸」之後，二手住宅成交均價均經歷了約1年的下跌期，且房價累計跌幅均達到15個百分點。

「認房又認貸」被視為抑制需求、給樓市降溫的重要政策工具，但眼下市場形勢和預期已經發生變化。7月24日的中央政治局會議明確提出，適應中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，優化首套房「認房又認貸」政策為「認房不認貸」，對於外地有過貸款紀錄、本地無房以及「賣一買一」的置換需求來說，首付比例及貸款利率將有明顯下降，同時房地產相關稅費也有望按首套執行，此政策在降低家庭購房門檻的同時，也降低了購房成本，有利於需求釋放。

哪些城市可能落地？以及是否執行、什麼時候執行？由城市自行決定。城市地方政府若要執行該政策，需與當地人民銀行磋商，而且會綜合評估當地房地產市場運行情況和風險。

陳文靜表示，此番新政為核心城市優化房地產信貸政策打開了空間，預計多數二線城市將較快跟進落地。一線城市同樣存在政策落地預期。由於一線城市房屋總價高且首套房與二套房首付比例差距較大，若政策跟進執行，預計將對市場產生較為明顯的帶動。