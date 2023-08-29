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證交稅減半 陸股僅掀漣漪

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

中國大陸證券交易印花稅昨起減半徵收，滬深兩市昨高開逾百分之五，但隨後漲幅收斂，至收盤漲幅僅剩百分之一左右，上證綜指依然沒能收復三一○○點，顯示激勵作用不如預期。

上證綜指昨以三二一九點○四點開出，三○六四點○七點作收，最終僅上漲三四點五六點，漲幅百分之一點一三，成交值人民幣五一七二點三四億元（約台幣兩兆二七五八億元）。深證成指以一○七一四點六九點開出，一○二三三點一五點作收，全日上漲一○二點六八點，漲幅百分之一點○一。

據澎湃新聞報導，港資與外資昨午後加速離場，全天淨賣出人民幣八二點四七億元。

不過，由於大陸證監會廿七日公布ＩＰＯ和再融資要求時，特別放寬對地產企業的融資限制，表明房地產上市公司再融資不受破發（股價跌破初始發行價格）、破淨（股價跌破淨資產價格）和虧損限制，被不少機構解讀為另一波利好，直接刺激了房地產類股昨日的表現。

上述消息激勵中資地產股漲幅居前，相關指數漲幅超過百分之四點五。其中，中南建設、華遠地產、天房發展、榮盛發展、南山控股等漲幅都超過百分之十。

此外，債務沉重的房地產商中國恒大在停牌十七個月後，昨恢復交易，至收盤大跌百分之七十八，收在港幣○點三五元。恒大昨並公布，其境外債務重組會議延至九月廿六日舉行。恒大兩家境外子公司景程和天基的類似協議安排也會延至九月廿五日舉行。

儘管恒大集團躲過下市危機，但根據其公布半年報披露，上半年虧損逾人民幣三九○億元（約台幣一七○二億元），負債累計已近兩兆四千億元（約台幣十兆四千億元）。

上證綜指 台幣 房地產

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