快訊

比山道猴更猛！ 高雄軌道猴「騎上」輕軌高架

三牲四果是四種水果嗎？一圖看懂中元普渡該準備哪些供品及其熱量

天龍國生活一個月要花多少錢？網曝「殘酷1數字」：勉強活得像人

小鵬擬58億港元 收購滴滴智慧汽車開發業務資產

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸造車新勢力之一品牌小鵬將透過與叫叫平台滴滴合作，共同打造人民幣15萬元級車型，並打入大陸共享出行市場。（取自澎湃新聞）
大陸造車新勢力之一品牌小鵬將透過與叫叫平台滴滴合作，共同打造人民幣15萬元級車型，並打入大陸共享出行市場。（取自澎湃新聞）

大陸造車新勢力之一小鵬汽車與叫車平台滴滴共同宣布，將攜手利用各自優勢達成戰略合作，共同打造人民幣15萬元級車型，並打入共享出行市場，同時推廣智慧電動汽車及相關技術的規模化應用，加速「科技普惠、智能平權」。

據小鵬汽車28日在港交所的公告，小鵬將收購滴滴智能汽車開發業務資產，向滴滴發行對價股份。公告稱，基於預期的顯著協同效應，小鵬成為首家獲得滴滴生態系統全力支持的汽車製造公司，並與滴滴簽訂了戰略合作協議。

公告還提到，為推動雙方建立長期共贏的戰略合作關係，小鵬將發行佔交易完成後總股本3.25%的A類普通股，且收購滴滴智慧汽車開發業務資產的最高總對價約為港幣58.35億元。滴滴將成為小鵬汽車的戰略股東，首批股份的鎖定期為24個月。

據中證網報導，小鵬表示，將透過合作正式進入多品牌戰略階段，進一步強化A級市場產品的技術競爭優勢，讓智慧駕駛技術在最主流的細分市場成為標配，引領電動智慧新時代。小鵬還稱，作為此次戰略合作的核心，一款A級智慧電動汽車將作為小鵬汽車全新品牌的首款產品進入市場，預計於2024年開始量產，項目代號為「MONA」。

報導指出，新品牌車型將與小鵬現有品牌產品形成差異化定位。同時，滴滴將針對小鵬首次開放全生態賦能，為「MONA」提供包括智慧座艙、智駕及共享出行市場等多維度的強有力支持，幫助小鵬在「15萬元級」價格區間打造爆款車型，來加速自動輔助駕駛與智慧座艙技術在全球的應用與普及。

據悉，小鵬成為首家獲得滴滴生態體系全面支持的整車企業，雙方將在多領域探索共贏的長期合作機會，包括在滴滴平台上小鵬車型的營運、金融保險服務、充電設施建設及國際市場等合作。

對此，小鵬汽車董事長何小鵬表示，小鵬與滴滴的合作還將在多個潛在領域提升雙方的品牌及商業價值，為小鵬汽車引領電動汽車智能化、共享化、國際化，在長期打造下一代智能出行生態和探索智能駕駛商業模式，帶來巨大的增長機遇。

滴滴董事長程維則說，滴滴一直致力推動出行市場的共享化、電動化、智能化。小鵬汽車在智能電動車領域擁有領先的技術優勢，在汽車智慧化技術方面也有深厚的積累。雙方將持續在多領域深化合作，共同推動交通和汽車產業的變革。

小鵬汽車擬收購滴滴智慧汽車相關業務資產，最高對價達58.35億港元。（取自界面新聞）
小鵬汽車擬收購滴滴智慧汽車相關業務資產，最高對價達58.35億港元。（取自界面新聞）

品牌 電動汽車 資產

延伸閱讀

MG ZS大解密 還有其他動力嗎? 為什麼沒渦輪? 價格到底會是多少?

兩岸靚人物／小鵬汽車何小鵬 讓德國品牌裝上中國心

Mercedes-AMG E53雙車型測試中 插了電跑更快！

J.D. Power統計 2023年美國公共電動汽車充電網 滿意度創新低

相關新聞

中國恒大停牌17個月後今恢復交易 價暴跌逾86%

深陷債務危機的大陸大型地產公司中國恒大在停牌17個月後，今日正式恢復交易，但一開盤股價就暴跌逾86%，來到港幣0.220...

小鵬擬58億港元 收購滴滴智慧汽車開發業務資產

大陸造車新勢力之一小鵬汽車與叫車平台滴滴共同宣布，將攜手利用各自優勢達成戰略合作，共同打造人民幣15萬元級車型，並打入共...

證交稅減半徵收激勵 陸股三大股指數今集體高開

為提振低迷股市，大陸財政部、稅務總局27日公告，證券交易印花稅28日起減半徵收，稅率從0.1％降至0.05％。受此利多激...

大陸出招救市 證交稅砍半

為活躍資本市場與提振投資者信心，大陸證監會、財政部等部門昨（27）日宣布一系列搶救A股政策「組合拳」，包括證券交易印花稅...

陸景氣疲態…如同金融海嘯

大陸證監會宣布調降證券交易印花稅，距離上次降稅已是15年前的事，當時發生全球金融海嘯導致大陸A股大跌，經濟不景氣的情況跟...

美商務部長訪中 聚焦半導體

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）27日晚間抵達北京，此行是雷蒙多首次訪陸，將尋求與中國大陸在半導體與人工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦