小鵬擬58億港元 收購滴滴智慧汽車開發業務資產

大陸造車新勢力之一小鵬汽車與叫車平台滴滴共同宣布，將攜手利用各自優勢達成戰略合作，共同打造人民幣15萬元級車型，並打入共享出行市場，同時推廣智慧電動汽車及相關技術的規模化應用，加速「科技普惠、智能平權」。

據小鵬汽車28日在港交所的公告，小鵬將收購滴滴智能汽車開發業務資產，向滴滴發行對價股份。公告稱，基於預期的顯著協同效應，小鵬成為首家獲得滴滴生態系統全力支持的汽車製造公司，並與滴滴簽訂了戰略合作協議。

公告還提到，為推動雙方建立長期共贏的戰略合作關係，小鵬將發行佔交易完成後總股本3.25%的A類普通股，且收購滴滴智慧汽車開發業務資產的最高總對價約為港幣58.35億元。滴滴將成為小鵬汽車的戰略股東，首批股份的鎖定期為24個月。

據中證網報導，小鵬表示，將透過合作正式進入多品牌戰略階段，進一步強化A級市場產品的技術競爭優勢，讓智慧駕駛技術在最主流的細分市場成為標配，引領電動智慧新時代。小鵬還稱，作為此次戰略合作的核心，一款A級智慧電動汽車將作為小鵬汽車全新品牌的首款產品進入市場，預計於2024年開始量產，項目代號為「MONA」。

報導指出，新品牌車型將與小鵬現有品牌產品形成差異化定位。同時，滴滴將針對小鵬首次開放全生態賦能，為「MONA」提供包括智慧座艙、智駕及共享出行市場等多維度的強有力支持，幫助小鵬在「15萬元級」價格區間打造爆款車型，來加速自動輔助駕駛與智慧座艙技術在全球的應用與普及。

據悉，小鵬成為首家獲得滴滴生態體系全面支持的整車企業，雙方將在多領域探索共贏的長期合作機會，包括在滴滴平台上小鵬車型的營運、金融保險服務、充電設施建設及國際市場等合作。

對此，小鵬汽車董事長何小鵬表示，小鵬與滴滴的合作還將在多個潛在領域提升雙方的品牌及商業價值，為小鵬汽車引領電動汽車智能化、共享化、國際化，在長期打造下一代智能出行生態和探索智能駕駛商業模式，帶來巨大的增長機遇。