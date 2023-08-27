悲觀情緒蔓延 陸A股估值已低於2008年1,664點水準
儘管大陸官方頻頻出手穩定股市，但上證指數日前再度失守3,100點，使得市場情緒跌至新冰點。陸媒指出，大陸A股當前的估值實際上已低於2008年1,664點時的水準。
證券時報網信心喊話，就A股來說，當前估值已經到了低位，股息率超過3%的個股有450餘家，這些高股息率公司市值合計近人民幣20兆元，它們構築了A股堅實的防禦底線，在分紅和回購不斷加大力度的背景下，A股整體向下空間有限。
從基本面來看，股息率3%外加上市公司自己的成長性，使這些公司的價值已具有吸引力，若股市進一步下跌，這些公司對資金的吸引力有可能將進一步提升。
統計顯示，A股當前的估值已經低於2008年1,664點時的水準。當前上證指數的動態本益比為11倍，而2008年10月28日上證指數1,664點時的動態本益比則為13倍。據悉，當前滬深300的動態本益比為10.8倍，而在上證指數1,664點時動態本益比則為12.8倍。
報導也分析，A股估值目前處於低位，當前的股息率也充滿吸引力。而A股上市公司加大分紅和回購的力度仍在發展當中，將進一步增強A股的吸引力。
報導稱，現階段大陸A股出現了一批高股息率、低估值、高淨資產收益率的「白馬公司」，出現了諸多不僅淨資產收益率高於15%，且本益比低於10倍的優質公司。
另，紅星資本局指出，8月18日，大陸證監會推出包括六大措施等一系列「利好」政策，但市場信心仍然不足。除政策面利多外，在近期A股市場調整、估值偏低的情況下，多家上市公司也努力出手回購護盤，提振投資者信心。但仍有不少投資者擔憂A股存在「系統性風險」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言