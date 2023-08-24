陸沿邊自貿區 區域聯手創新

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸商務部自貿區港建設協調司副司長馬成芳22日表示，大陸沿邊自由貿易試驗區將發揮區域聯動效應，推進協同創新，承接好產業轉移，共同打造大陸面向周邊國家的經濟合作前沿陣地、沿邊對外開放新重鎮。

中新社報導，當天，大陸沿邊自貿試驗區協同發展大會在廣西南寧市召開。大會以聯動創新共謀沿邊自貿新發展為主題，旨在推動廣西、黑龍江、雲南三省區，發揮沿邊優勢，在對標規則、園區建設、產業發展方面推進差別化探索，實現聯動發展。 　　

2019年，廣西、黑龍江、雲南三個沿邊自貿試驗區設立，標誌著大陸自貿試驗區戰略從沿海省分擴大到沿邊地區。

馬成芳介紹，經過4年建設，上述自貿試驗區在跨境貿易、跨境投資和跨境金融等領域不斷探索、先行先試，形成多項制度創新成果，為推動大陸沿邊地區開放水平提升作出重要貢獻。

馬成芳表示，作為推動跨境經貿合作的重要開放平台，接下來，大陸沿邊自貿試驗區將因地制宜，實施提升戰略，重點在跨境農業、跨境勞務和跨境數據流動等方面，加強改革系統集成，形成更多制度創新成果。

會上，與會代表簽署《廣西、黑龍江、雲南三省區自貿試驗區2023—2024年協同創新發展行動計劃》；廣西自貿試驗區欽州港片區與黑龍江自貿試驗區綏芬河片區簽署合作協議，加強內貿貨物跨境運輸和陸海聯運通道建設；廣西自貿試驗區崇左片區與雲南自貿試驗區紅河片區、雲南自貿試驗區德宏片區就加強跨境產業合作達成協議。

廣西壯族自治區人民政府辦公廳副主任劉國曄表示，廣西將與黑龍江、雲南一道，加強西部陸海新通道、南向陸海大通道、東北海陸大通道聯動，促進中越班列、中寮班列、中歐班列有效銜接，深化與東協及東北亞國家經貿交流合作，推動構建東協—中國—俄羅斯跨境電商貨運物流數位化大通道，幫助企業開拓市場。

自貿試驗區 黑龍江

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