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大陸電商低價戰火再燃 京東首次調降包郵門檻

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
京東集團16傍晚公布其第2季業績表現亮眼。（取自新華網）
京東集團16傍晚公布其第2季業績表現亮眼。（取自新華網）

繼推出百億補貼後，大陸電商巨頭京東這次再出招，於23日下調了自營商品包郵門檻。陸媒報導，此前在京東上購買自營商品，訂單金額要滿人民幣99元（下同）才有包郵，目前門檻已調降至59元。

第一財經報導指出，有消息士表示，京東包郵相關系統規則於23日零時正式生效。隨著運費標準調整後，消費者購買京東自營商品，除圖書類商品外的訂單金額，只要滿59元就能包郵，而圖書類商品仍保持滿49元即可包郵的標準，並且消費者仍可享受京東的211限時達服務。

同時，由於運費標準調整，京東PLUS的會員權益也升級，會員可享受無限包郵權益。接下來，京東PLUS會員將享受「無限免郵」權益，相較於先前每月可領5張運費券抵減自營訂單運費的模式，京東PLUS會員買自營商品可享無限免郵（不限次數、不限單價、不限額度）。

據悉，京東自營包郵門檻自2016年以來長期維持在99元，此次也是京東首次下調包郵門檻。

此外，報導分析，從此次京東下調包郵門檻來看，該公司「將繼續執行低價競爭」。今年以來，京東持續推進低價策略，相繼推出京東百億補貼頻道、單件到手價功能、買貴雙倍賠服務等一系列措施，此次運費門檻的調整也同樣是京東低價策略下的新措施。

於此之前，於第二季電話財報會議上，京東執行長許冉曾對電商平台進行低價競爭的問題指出，「這不僅是電商平台，零售業務從誕生開始就非常注重低價，因此京東把成本效率和體驗作為核心經營理念」。

許冉稱，從京東的角度，「我們非常期待更多的用戶可以在購買之前進行跨平台比價，因為我們對自己的供應鏈能力以及經營規模優勢所帶來的低成本和優質服務非常有信心」。

另，據近期京東公布的第二季財報，顯示該公司今年第二季收入為2,879.3億元，年比增加7.6%，優於市場預期；歸屬於本公司普通股股東的淨利潤為66億元，去年同期為44億元，年增50.4％。而利潤表現方面，京東第二季經營利潤為83億元，去年同期為38億元。

京東於8月23日下調了自營商品包郵門檻。此前在京東購買自營商品，訂單金額滿99元才能包郵，目前這一門檻已降至59元。（取自第一財經）
京東於8月23日下調了自營商品包郵門檻。此前在京東購買自營商品，訂單金額滿99元才能包郵，目前這一門檻已降至59元。（取自第一財經）

門檻 電商

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