疫情、經濟夾擊 年輕台流變多

在中國大陸社會底層求生存的台灣人俗稱「台流」，以往主要指經商失敗的台商或轉職不順的台幹，但近年不少登陸創業的台青遭逢疫情衝擊和大陸經濟環境下行，創業難度陡增，部分台青在陸生活不易，甚至淪為台流。台流群體有年輕化的趨勢，不再專指老病台灣人。

兩岸青創基地 補助金就兩年

近年大陸多地紛設「兩岸青創基地」，向台青提供創業啟動資金、辦公室租金減免等優惠。然據了解，補助金最多只能讓創業者撐兩年，兩年後項目無法落地量產，基本就得走人。根據江蘇、雲南等地官員透露，十個創業者裡，「死掉」九個很正常，若真的招到一家落地且有實力，產品能實際量產，就代表這個招商案是成功的。

據一名長期資助「台流」的華南台商觀察，疫情衝擊下，不少創業台青無以為繼，也有許多中年台幹遭裁員，淪為失業大軍，部分台幹在大陸已有家庭，為繼續生存，願意接受大陸人的薪資，也就是人民幣五千元左右，大約新台幣兩萬多元，這在過去是難以想像的，如今愈來愈常見。

台青失業苦撐 換工作都不順

他舉例，曾在大陸嘗試創業但不順利的一名台北青年，後來在大陸從事家具行業，收入不差，生活穩定，但兩三年前因為疫情因素，大陸辦公家具內銷市場萎縮，公司訂單驟減，幾乎沒有業績，遭到裁員；失業後仍在大陸苦撐一段時間，幾度轉換工作都不順，甚至一度淪落到廣東佛山流浪。後經當地台協協助，為他辦妥相關證件並向移民署申請入境許可，才順利回台。

在福建以股東身分入股並經營兩岸青創基地的小蔡表示，其實營運創業基地不分台灣人或大陸人，每年若能招到十家入駐，就可跟當地政府申請補貼。另一名創業基地的台灣經營者透露，這幾年營運下來，失敗離開的團隊約占半數，兩年扶持（輔助）年限內沒辦法自立而離開的占四成，成功創業項目大約在百分之五到十之間。

大陸對台工作前沿省分福建，二○一七年就公布「福建省級台灣青年就業創業基地設立及考評認定管理辦法」，要求創業基地要結合所在地具體特點、資源優勢、發展方向，提出具備自身特色的發展規畫，每年新增入駐台青創辦企業不少於兩家，新增入駐台青不少於五人等。

專業不夠扎實 淪為年輕台流

一名資深台商透露，先前隨著大陸號召前往創業的台青，在專業與管理基礎都不扎實的情況下，最終淪為台流的年輕人愈來愈多。

他指出，各地創業基地通常會找類似仲介的台青回台，招攬有意赴陸發展的台青，每個創業項目至少可獲人民幣廿萬元補助。然而，這些創業台青往往沒經驗又對大陸市場不夠了解，創業成功率很低，一旦補助無以為繼，就成了台流。近年各地台協動用急難救助金，買機票讓創業失敗的台青返台，案例不勝枚舉。