經濟惡化 陸湧現「新台流」

受到美國與中國大陸貿易戰、新冠疫情以及大陸自身經濟情勢的影響，二○一九年以來大陸各地台商協會透過海基會協助返台的「台流」人數逐年上升，今年很可能再創新高。

老病孤苦 回台人數逐年升

台商赴大陸經商失敗，或台幹轉職不順失業滯留大陸者，俗稱「台流」。從疫情前的二○一九年到去年，經由大陸台協轉請海基會協助接回台流人數，分別為四十四人、六十二人、六十七人和八十七人。今年截至第二季已達五十六件，逐年上升趨勢明顯。由於上半年個案數增加較快，海基會協處預算面臨提前用罄。

過去台商圈提及「台流」，是指在陸孤苦無依的老病台灣人，需協助才能返台，早期最為人所知的是廣東東莞曾出現「台流村」。二○一九年由數十名兩岸志工在東莞成立「讓愛回家 台灣志願者協會」，是目前唯一專門協助台流的民間組織。

擔任該協會負責人、在華南地區經營事業超過卅年的資深台商小李受訪透露，過去三年疫情期間，因創業與就業困難，借錢也不易，亟需救助返台的台流至少增加三倍。近年他經手協助的台流案件就有三、四十件，還不包括疫情期間協助送回四十多件「骨灰」給台灣家屬。

台流年輕化現象 日漸普遍

大陸從今年初疫情解封以來，經濟情勢向下，加上美國祭出多項制裁，衝擊出口導向的台企，不少台商紛向東南亞轉移或回台發展，在大陸的中年失業台幹有增加的趨勢。

「這波台商離開大陸十分慘烈」，一名珠三角資深台商稱，由於大陸比別的國家晚兩年才打開國門，許多台商台幹在封城、封廠下，不得不遷移到東南亞或回台，台商轉業及台幹中年失業困境仍在惡化，「台流」年輕化現象愈來愈普遍。

來自彰化的阿成早年在蘇州的台企當高階主管，由於公司遷到越南，原以為轉換工作會順利，因此未隨著原來老闆前進東南亞，卻因疫情找不到工作，在大陸當了兩年台流。阿成當時在台協介紹下，到一家台資公司擔任搬運工，撐了一天就離職。

台商倒閉潮 轉職工資2.2萬

東莞台商陳文瑞表示，近年外銷訂單銳減，國際貿易複雜，台資廠商倒閉案例頻傳；台商多是中小企業，口袋不深，三年大疫把積蓄耗光。廣州台商洪承銓說，部分台幹在疫情期間轉到大陸廠商任職，卻遇到史上最大畢業潮，有人甚至自動降薪。疫情期間，陸續送了十幾名台流回台。

曾在台資電子廠當高管、後來離職創業的阿齊，遇上疫情，公司倒了，當了三年的台流。阿齊在朋友介紹下，在連鎖餐廳上班，工資人民幣五千元（約台幣兩萬二千元），與當地人無異。