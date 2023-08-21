防金融風險 陸央行要求優化房地產信貸

中國人民銀行（大陸央行）等金融監理機關十八日舉行會議，要求主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，增強金融支持實體經濟力度的穩定性。會議明確要求金融機構，調整優化房地產信貸政策，切實發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用。

人行網站昨發布消息，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會十八日聯合舉行電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範化解金融風險有關工作。出席人員包括人行行長潘功勝、金融監管總局副局長肖遠企、中國證監會副主席李超，及部分金融機構主要負責人。

會議指出，大陸經濟恢復是「波浪式發展、曲折式前進的過程」。金融部門要繼續落實好穩健貨幣政策精準有力的要求，用好政策空間、找準發力方向，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解。

會議強調，金融支持實體經濟力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格要可持續。主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用。

金融監理機關要求金融機構，大力支持中小企業、綠色發展、科技創新、製造業等重點領域，積極推動「城中村」改造、「平急兩用」公共基礎設施建設，及調整優化房地產信貸政策等。