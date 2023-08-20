支付寶推出全新國際版 可綁定Visa、Mastercard等國際卡

支付寶在2023合作夥伴大會上宣布推出全新國際版，可綁定Visa、Mastercard等五種主要的國際信用卡，將有助於境外遊客到中國大陸後，可以藉由支付寶國際版來支付在中國大陸的各種消費，一旦綁定後，使用模式及範圍跟大陸民眾使用的支付寶一樣。

同時，支付寶國際版還提供翻譯和匯率換算等工具，支持英文等多語種客服，幫遠道而來的遊客在中國大陸旅行減少障礙。

東方財富網報導，境外用戶下載註冊支付寶進入國際版，可綁定主流國際卡組的信用卡，包括Visa、Mastercard、Diners Club、Discover、JCB等，獲得和中國大陸用戶同樣便捷的支付體驗。

除了線下店消費，在中國大陸坐公車、搭乘地鐵、搭車、騎共享單車、訂酒店、訂機票、訂火車票、訂風景區門票，甚至購買杭州亞運會門票等等，都能使用支付寶，一部手機全搞定。

據介紹，支付寶國際版還將繼續優化產品和服務，並鼓勵支付寶平台上更多的小程序商家向境外用戶提供服務支持，共同為全球遊客來中國大陸旅居創造更好的體驗。

此前，微信支付也完成對國際銀行卡用戶服務的全面升級，境外用戶使用微信支付綁定外卡後，可在中國境內包括餐飲、交通、酒旅、商超等領域的絕大部分商戶使用移動支付。

在支付費率方面，根據國際卡組織等相關服務約定，用戶持外卡交易需要支付每筆3%左右的手續費。此次升級改造後，微信支付將為用戶承擔單筆交易金額人民幣200元（約新台幣880元）以下的外卡交易手續費。支付寶此前也表示，使用支付寶單筆消費人民幣200元及以下，由支付寶承擔手續費，單筆消費超過人民幣200元的，由支付寶代收手續費。綜合來看，在交易限額方面支付寶單筆為人民幣3,000元，而微信支付單筆為人民幣6,000元。