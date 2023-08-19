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港珠澳大橋跨境物流發展迅速 出入境貨車量4年增6倍

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
港珠澳大橋跨境物流發展迅速，今年截至8月16日，邊檢站查驗的出入境貨車比2019同期增長超過6倍。圖為港珠澳大橋珠海公路口岸。(新華社)
港珠澳大橋跨境物流發展迅速，今年截至8月16日，邊檢站查驗的出入境貨車比2019同期增長超過6倍。圖為港珠澳大橋珠海公路口岸。(新華社)

港珠澳大橋連結香港、廣東珠海、澳門，大幅縮短三地往來時間，對於大陸官方近年大力推動「粵港澳大灣區」發展互通亦有重要意義。港媒報導，今年截至8月16日，港珠澳大橋邊檢站查驗的出入境貨車超過33.4萬輛次，按年增長超40%，甚至比2019同期增長超過6倍。其中，今年7月經邊檢站查驗的出入境貨車首次突破單月5.1萬輛次，創下大橋珠海口岸開通以來的最高紀錄。

據香港文匯網報導，港珠澳大橋口岸作為唯一同時聯通港澳的雙一線開放口岸，擁有直連港澳國際機場和碼頭的區域優勢，因此近年吸引越來越多外貿企業，尤其跨境電商企業的聚集。

報導引述一名從事跨境電商業務的港珠澳供應鏈公司總經理，分享自身公司狀況時表示，目前經大橋出口的跨境電商貨物量已增長至日均200車次，較同期增長超過100%，「現在各類頭部電商企業紛紛進駐，未來出貨量有望達到每日400車次左右」。

報導指出，今年以來多項港珠澳大橋便利通關政策持續落地，如自今年7月起，經港珠澳大橋供港鮮活食品開放至全品類，成為推動口岸出入境車輛上漲的重要因素。

「以前蛋類、奶類和蔬果等鮮活食品只能通過深港口岸供港，長距離運輸不利於我們出口，現在有了港珠澳大橋橋頭堡的優勢紅利，鮮度高，價格低，產品更有競爭力。」一名在珠海經營供港澳蔬菜加工配送業務的業者如此說道。他更透露，自7月1日至今該公司已配送供港農產品超過140車次，且該數量仍在快速增長。

港珠澳大橋邊檢站負責人指出，目前跨境貨車數量持續高位運行，工作日期間接近單日2,000輛次，已達到口岸開通以來的歷史最高水平。從細分領域來看，出境方向貨車數量增速尤為明顯，今年以來經大橋珠海口岸出境的貨車數量已超17.5萬輛次，是去年同期的1.5倍。

報導指出，目前為保障出入境貨運通暢，港珠澳大橋邊檢站已最大限度提升通關時效，包括及時掌握跨境運輸動態信息，開足「一站式」查驗通道。港珠澳大橋邊檢站政委林美紅表示，隨著「港珠澳大橋經貿新通道」建設推進，沿線跨境物流產業配套將更為成熟，預計口岸跨境貨車數量將繼續迎來較大幅度增長。

港珠澳大橋 電商 香港

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