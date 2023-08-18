人行第二季貨幣報告：人民幣受內外影響匯率短期測不準

大陸央行中國人民銀行昨傍晚發布「2023年第二季度中國貨幣政策執行報告」。報告提出，下一階段，穩健的貨幣政策要精準有力，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩固支持實體經濟恢復發展。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

這是潘功勝由全國人大常委會通過出任人行行長後，首度發布的貨幣政策報告。但最近人民幣匯率一直呈現下跌走勢，在岸離岸人民幣最低都探低到7.3元兌1美元的水準，廣受市場關注。

報告分析，「人民幣匯率反映人民幣與其他貨幣的比價關係，受內外部多種因素影響，短期不確定性大，也測不準，但長期根本上取決於經濟基本面。」下一階段，人民銀行、外匯局將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，以保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定為目標，發揮以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度優勢，綜合施策、穩定預期，用好各項調控儲備工具，調節外匯市場供求，對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決防範匯率超調風險。

「報告」表示，今年以來，穩健的貨幣政策精準有力，逆週期調節力度加大，推動經濟持續恢復、總體回升向好。6月末，M2、社會融資規模、人民幣貸款同比分別增長11.3%、9.0%和11.3%。一季度GDP同比增長4.5%，二季度升至6.3%。

它稱，「宏觀經濟有望延續好轉態勢，未來與金融數據將更加匹配。」報告說，當前金融數據總體領先經濟數據，主要是宏觀政策和金融靠前發力、實體經濟恢復時滯導致的階段性現象。經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，疫後消費和經濟恢復都需要時間。

報告強調，「從當前形勢看，疫情后經濟恢復步入了正常軌道。經濟循環和居民收入等已出現積極好轉，基礎設施投資同比增速持續高於全部投資，上半年國內旅遊人次、收入同比分別增長超六成和九成，民營企業自主品牌出口實現兩位數增長。上半年GDP同比增長5.5%，全年預期經濟增長目標有望實現，在主要經濟體中仍處於較高水平，經濟與金融增速間的缺口將逐步彌合。」

「報告」指出，要保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。支持金融機構按照市場化法治化原則滿足實體經濟有效融資需求，增強信貸總量增長的穩定性和可持續性。

「報告」稱，結構性貨幣政策將聚焦重點、合理適度、有進有退；保持再貸款、再貼現政策穩定性，繼續對涉農、小微企業、民營企業提供普惠性、持續性的資金支持；對結構性矛盾仍然突出的領域，可延續實施期限，必要時還可再創設新工具。

針對房地產金融，「報告」提出，適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展。報告還稱，落實好「金融16 條」，保持房地產融資平穩有序。因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，促進房地產市場平穩健康發展。

至於防範化解重點領域金融風險方面，報告提及，切實統籌協調金融支持地方債務風險化解工作；要推進系統重要性保險公司評估辦法出台相關工作，研究起草系統重要性保險公司附加監管要求，加快推動我國全球系統重要性銀行建立健全總損失吸收能力，切實提高風險抵禦能力。

「報告」也判斷，物價有望觸底回升。報告稱，上半年，我國物價漲幅震盪走低，6月CPI同比降至0，7月短暫轉負至-0.3%，主要是需求恢復時滯和基數效應導致的階段性現象。當前我國沒有出現通縮，宏觀經濟穩步恢復，廣義貨幣保持較快增長，與歷史上的典型通縮存在明顯差異。

報告稱，「下半年也不會有通縮風險，供需條件改善的有利因素還在增多，居民收入增長持續恢復，消費意願穩步回暖，大宗消費和服務消費逐步回升，綜合來看，物價漲幅大概率已處於年內低位。」中長期看，中國經濟供需總體平衡，貨幣政策保持穩健，居民通脹預期平穩，不存在長期通縮或通脹的基礎。