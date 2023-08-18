包頭新目標 建設兩個稀土基地

第十五屆中國包頭．稀土產業論壇16日在內蒙古自治區包頭市召開，包頭市在會上提出建設「兩個稀土基地」的系列新目標。

中新社報導，1927年地質學家丁道衡在包頭發現白雲鄂博礦床後，該市因稀土名聲日隆，被譽為「稀土之都」。此次會議上，包頭市提出的建設「兩個稀土基地」，包括：建設全國最大的稀土新材料基地和全球領先的稀土應用基地。

公開資料顯示，2022年，包頭稀土行業實現產值677.5億元（人民幣，下同），產值達到歷史新高，增速連續兩年保持70%以上，稀土產業建設取得階段性成果。預計到2025年，包頭稀土永磁材料產量將達到10萬噸，培育產值10億元以上企業15家、50億元以上企業2家，培育行業單項冠軍1戶，為建設全國最大的稀土新材料基地和全球領先的稀土應用基地提供有力支撐。

包頭市委書記丁綉峰當天在論壇開幕式上致辭表示，包頭稀土儲量和冶煉分離產能居世界第一，在稀土原材料供應保障上占據絕對優勢。

包頭稀土高新區黨工委書記鄔軍軍在接受媒體採訪時表示，在打造「兩個稀土基地」上，稀土高新區將推動金力、韵升、安泰等7家全國綜合實力前10強的磁材企業持續釋放產能，全力做強磁材、儲氫、合金產業集群，培育壯大拋光、催化、光功能產業，打造全國產業規模最大、實力最強的稀土新材料基地。