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搶救房市 大陸多個城市擬優化限購

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸官媒報導預告大陸多個二線城市將優化房市調控措施。（新華社）
大陸官媒報導預告大陸多個二線城市將優化房市調控措施。（新華社）

中共中央政治局7月24日舉行會議提出要「適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱」，在近期多家房企巨頭債務暴雷、經濟復甦不如預期下，據大陸官媒央視，福州、廈門、成都、瀋陽等多個城市擬於近日調整優化限購政策，降低第二間房頭期款比率下限，有望激勵需求，並預告後續還有其他優化政策。

據報導，上述城市的房市限購措施優化或取消後，當地首購、第二間房最低頭期款比率，也可進一步降至20%、30%，有望激活剛性和改善性住房需求，提升房地產市場交易活躍度。

中國證券網也稱，陝西西安也在研究調整個人住房貸款政策，擬降低個人住房貸款頭期款比率和貸款利率政策下限。

對此，中國指數研究院市場研究總監陳文靜坦言，目前，大陸廈門、福州、成都部分區域首購屋頭期款比率30%，第二間房頭期款比率在40%到50%，整體上政策仍有較大優化空間。

據統計，執行限購城市主要為北京、上海、深圳、廣州、廈門、長沙、鄭州、杭州、福州、成都、天津、西安、武漢、青島、合肥、南京、蘇州、無錫、濟南等。

因此，陸媒報導引述某二線城市知情人士透露，其所在的城市目前正根據省住建廳要求研究房市政策，拿出多達20條政策工具，讓各個城市根據自身情況挑選，工具涵蓋供地、金融、公積金、預售、購房補貼等。

大陸業內人士認為，隨著官方表態和官媒釋出訊息，將有望更好的滿足大陸居民的剛性和改善性住房需求。

在此之前，如北京、深圳、廣州、上海等一線城市也均已表態，要促進房市平穩發展，例如上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局上月31日表示，將因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進上海房地產市場平穩健康發展。

頭期款 上海 廈門

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