陸商務部對台貿易壁壘調查　從2455項增加至2509項

日前大陸商務部對台灣生產的聚碳酸酯，課徵臨時性反傾銷稅後，就今年4月12日時，陸方宣布對台灣進行貿易壁壘調查，大陸商務部發言人束珏婷說明最新進展情況，表示根據陸方初步調查，台灣涉嫌違反世貿組織（WTO）關於非歧視原則、普遍取消數量限制原則等規則，調查涉及產品已從立案時的2,455項，增至目前的2,509項。

大陸商務部17日召開例行記者會，束珏婷說，初步調查顯示，台灣地區對大陸貿易限制措施，涉嫌違反WTO關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制」原則等規則。

束珏婷說，大陸在WTO歷次對台貿易政策審議中均明確表達了關注，敦促台方切實履行世貿承諾，但台方至今未改變相關做法。同時，台灣地區禁止進口大陸的產品範圍近年來總體呈現擴大趨勢，本次調查涉及產品已從立案時的2,455項調整至目前的2,509項。

束珏婷指控，受台灣貿易限制措施影響，大陸石化、紡織、機電設備、汽車等多個類別的產品以及許多物美價廉的農產品和民生必需品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。

她說，參與調查的企業和商協會呼籲台灣地區盡快取消對大陸的貿易限制措施。下一步，大陸調查機關將依據有關規定繼續深入展開調查工作，適時公佈最終調查結論。

另，就外界關注，大陸是否會中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品相關稅收優惠？束珏婷回應說，大陸商務部將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。

在此之前，大陸商務部4月12日宣布，收到中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會正式提交的貿易壁壘調查申請書，將就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及2,455項商品，調查應在10月12日前結束，或者最晚可延長至2024年1月12日，即台灣總統大選投票前一日。